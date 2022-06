Verstappen is teljes mértékben ellenzi a pilóták fizetési sapkáját Max Verstappen is azok közé tartozik, akik nem értenek egyet a bevezetni kívánt versenyzőkre vonatkozó fizetési limittel, és arra is felhívta a figyelmet, hogy mindez akadályozhatja a fiatalok pályafutását is.