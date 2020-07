Verstappen is nagyon magas szinten jegyzi a visszatérés előtt álló Alonsót

Fernando Alonso sok versenyző számára jelent etalont, aki a hírek szerint 2021-ben visszatér és hosszú idő után újra a Renault versenyzője lesz, akikkel 2005-ben és 2006-ban nyert bajnokságot a Forma-1-ben, a legnagyobb sorozatban.

Alonso 2006 év végén távozott először Enstone-ból, hogy a McLaren pilótája legyen, ahol több címet is szerezhetett volna, de a kapcsolat nem működött, és 2008-tól újra a Renault kötelékében dolgozott, egészen a 2011-es szezon végéig, amikor aláírt a Ferrarival.

A spanyol legjobb évei voltak ezek, de mégsem nyert címet, mivel nem állt mellé a szerencse, és a Red Bull rendre erősebb volt. Ezt megunván újra a McLarennél kötött ki, bízván a Honda erejében. A projekt kudarcot vallott, és miután a Renault motorjával sem volt kellően erős az autó, Alonso távozott az F1-ből.

A világbajnok talán soha nem volt a leggyorsabb pilóta, ha az időmérőket nézzük, de nála összetettebb versenyzőt nemigazán találni. A többség rendre így nyilatkozik róla, aki minden technikából képes kihozni a maximumot.

