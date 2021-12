Verstappen is együttérzését fejezte ki, amiért Hamilton így bukta el a bajnoki címet

Max Verstappen és Lewis Hamilton a végletekig kiélezett csatát vívott 2021-ben a Forma-1-es pontverseny egyéni bajnoki címéért, amelyet végül egy utolsó körös előzéssel (a Mercedes fellebbezésétől függően) Max Verstappen nyert meg.

Az Abu Dhabi Nagydíjat kényelmes előnnyel vezette Lewis Hamilton, miután Verstappen a 20 körrel frissebb kemény gumikon sem volt elég gyors ahhoz, hogy ledolgozza a 17 másodperces hátrányát, azonban a futam végi biztonsági autós fázist követően a gumielőnyét kihasználva már sikeresen megelőzte a Mercedest.

Hamilton így úgy bukta el a bajnoki címet, hogy az 58 körös évadzáró futam 57 körében az élen állt, és a Red Bull is úgy gondolja, hogy a szerencsés biztonsági autós fázis nélkül esélyük sem lett volna az utolsó körben megakadályozni, hogy Hamilton a sport történelmének első nyolcszoros világbajnokává váljon.

Könnyedén alakulhatott volna azonban másképpen is a verseny: már az első virtuális biztonsági autós fázis alatt is egyértelmű volt, hogy a nyers tempó alapján győzelemre esélytelen Red Bull pont az ellenkezőjét fogja csinálni annak, amit a Mercedes tesz, így egy olyan forgatókönyv is kialakulhatott volna, amelyben végül Verstappennek kell az utolsó körben kivédekeznie Hamilton támadását.

Verstappen pedig a hétfői, többek között a Motorsport.com-nak adott interjújában arra a kérdésre, hogy együttérez-e Hamiltonnal azért, amiért ilyen körülmények között bukta el a futamot, rávágta, hogy „természetesen”.

„Mindig is tudtuk, hogy lesz egy nagyon boldog és egy nagyon csalódott oldal a futam után, és persze együttérzek Lewisszal. Ő mindent jól csinált a versenyen, de mint tudjuk, az F1 nagyon kiszámíthatatlan tud lenni, és a mérleg nyelve bármelyik oldalra billenhetett volna.”

„Előfordulhatott volna az is, hogy én vezetem a versenyt, és én kapok ki az utolsó körben, ez sajnos szintén a versenyzés része. Bármelyikünk megnyerhette volna ezt a bajnoki címet.”