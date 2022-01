Verstappen így próbálja elkerülni a sok negativitást

A tavalyi év és főleg annak lezárása miatt véget nem érő vita zajlik az F1-es szurkolók körében, akik gyakran online adják ki magukból dühüket. Nicholas Latifi például felfedte, hogy halálos fenyegetéseket is kapott az Abu Dhabiban történtek miatt.

A kanadait ez pedig érthető módon meg is viselte, Verstappen azonban elmagyarázta, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy az őt ért megjegyzések ne befolyásolják. A trükk szerinte az, hogy a pozitív és a negatív kommenteknél is ugyanazt a technikát alkalmazza.

A CarNexttel készített interjúban megkérdezték őt, hogy miként boldogul a negativitás jelentette nyomással. „Én mindig próbálok semleges maradni. Szóval amikor az emberek nagyon pozitívak, azt persze jó hallani, de nem akarok többet belelátni.”

„Szerintem ez 2021-ben különösen fontos volt, mert megvolt a két eltérő oldal. Ha tehát semleges maradsz, akkor igazából semmi sincs rád hatással.” Ez a hozzáállás pedig bejött nála, és elhódította a világbajnoki címet, de Verstappen saját elmondása szerint nem szeretne még egy ilyen drámai szezont.

„Ezt már nem kell magasabb szintre emelni! Nem kell, hogy minden év ilyen legyen. Nem hinném, hogy sokáig bírnád így a Forma–1-ben. Annak persze örülök, ahogy végződött. Elképesztő idény volt, sok megjósolhatatlan eseménnyel. Két csapat harcolt egymással, ami mindig izgalmasabb, mintha csak egy csapat dominálna.”

Most, hogy megvan neki a világbajnoki cím, a holland elérte nagy célját a sorozatban, és elmondta, hogy ami ezek után következik, az csak bónusz lenne számára, ezért nem is akar Lewis Hamilton vagy Michael Schumacher rekordjaira törni.

„Kell némi szerencse is, hogy hét vagy nyolc címért harcolhass, egy domináns csapat nélkül pedig nem is lehetséges. Ez pedig nincs meg mindig. Én egyszer akartam nyerni, aztán majd látjuk, hogy mi jön ezek után. Most már minden csak bónusz, de ez nem jelenti azt, hogy ha veszítek, akkor nem leszek szomorú. Pár perc múlva viszont talán már rendben lesz minden.”

