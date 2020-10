Verstappen: Hülkenberg jó csapattárs lenne!

Pár héttel ezelőttig még szinte biztosra lehetett venni, hogy Alexander Albon marad a Red Bullnál 2021-re is, azonban a fiatal brit-thai versenyző teljesítménye a hírek szerint nem igazán győzte meg a Red Bull vezetőit, akik akár úgy is dönthetnek, hogy házon kívülről pótolják Albont.

A 24 éves versenyző pótlására pedig több név is felmerült, köztük Nico Hülkenberg, Sergio Perez és a Perez-Williams pletykák óta George Russell is. A legtöbbet viszont az idén üléssel nem rendelkező Hülkenberget hozzák hírbe az osztrák istállóval, aki a Nürburgringen Stroll helyére ugrott be és kiváló teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet.

A német RTL erről kérdezte a Red Bull-pilóta Max Verstappent, aki elmondta, remek versenyzőnek tartja a németet, viszont azt is hozzátette, hogy nem az ő problémája a Red Bull döntése.

„Ez nem az én problémám, és nem látok rá okot, hogy miért kellene válaszolnom ezekre a kérdésekre. Nem tudok sokat mondani erről, de az biztos, hogy Nico egy fantasztikus versenyző. Nagyon jól teljesített a Nürburgringen, és szerintem jó csapattárs lenne. Ezzel együtt, ahogy mondtam, ez nem az én döntésem.”

Ugyanakkor Verstappen azt is hozzátette, hogy támogatja a Red Bull azon döntését, hogy továbbra is haladnak a mostani autójuk fejlesztésén, és nem teljesen állnak át a 2021-es és 2022-es autóra.

„Azt gondolom, hogy most az a fontos, hogy egyre jobban megismerjük ezt az autót, mert egyelőre nem sokat tudunk tenni a 2021-es kocsinkkal, és végtelenül fontos, hogy javítsuk az autónk gyengeségeit.”

„Ami a Mercedesnél működik, az nálunk nem feltétlenül működne. Egyértelműen ezen az úton fogunk továbbhaladni, aztán meglátjuk, hol leszünk jövőre” – mondta a holland.

