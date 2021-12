Verstappen: „Hogy változott-e a véleményem Hamiltonról és a Mercedesről? Nagyon is!”

Kemény harc folyik az idei szezonban a Red Bull Racing és a Mercedes, valamint Max Verstappen és Lewis Hamilton között, vasárnap pedig majd eldől, kihez kerül az egyéni és a konstruktőri világbajnoki trófea.

Ennek kapcsán a Red Bull-pilótát megkérdezték, változott-e a véleménye a Mercedesről és Lewis Hamiltonról, a holland pilóta pedig azt mondta, hogy igen, de nem jó irányba.

„Nagyon is változott a véleményem róluk. És egyáltalán nem pozitív irányba” – válaszolta a világbajnoki éllovas, aki a több győzelme miatt előzi meg a vetélytársát.

A hét elején a Forma-1 korábbi tulajdonosa, Bernie Ecclestone azt mondta, hogy a Mercedes és Hamilton „zaklatja” Verstappent a megjegyzéseivel, erre pedig így reagált a holland versenyző:

„Egyértelműen érzi, hogy valami nincs rendben. Persze én nem érzem azt, hogy zaklatnának, viszont nem helyes az, ami most történik.”

Verstappen szerint az sem fair, hogy az FIA őt emeli ki a versenyzése miatt, miközben Hamilton is közel járt a figyelmeztetéshez, amikor Szaúd-Arábiában levezette őt a pályáról.

„Mások ugyanazt csinálják, mint én, és nem kapnak semmit. Mindketten lefutottunk a pályáról Dzsiddában, a fehér vonalon kívül voltunk az 1-es kanyarban, és valahogy úgy ítélték meg, hogy én voltam a hibás, ezzel pedig nem értek egyet, ahogy a másik büntetéssel sem.”

„És utána Lewis kivezetett a pályáról. Még rám is nézett a tükrében, és nem fordult be, egyszerűen kivezetett engem is a fehér vonalon kívülre. És ezért csak egy figyelmeztetést kapott.”

„Egyértelmű, hogy ennek nem így kellene lennie, és szerintem ez nem fair, mert úgy tűnik, hogy más versenyzők más dolgokat is megtehetnek, és csak én kapok büntetést ugyanazokért a dolgokért.”

Verstappen arról is beszélt, hogy a Red Bull gyanúja a Mercedes hátsó szárnyával kapcsolatban lévő gyanúja jogos volt, viszont most már nem lehet bizonyítani azt, hogy a csapatok a szezon korábbi részében feszegették-e a szabályok határait.

„Természetesen mindig lesznek ellenőrzések. Azt viszont már sajnos nem tudjuk ellenőrizni, hogy a szezon korábbi futamain mi volt a helyzet, de biztosan történt valami. De ez van, nem tudunk mit tenni.”

Bár pontegyenlőség van a pilóták között, ha egyikük sem szerez pontot, akkor Verstappen a világbajnok – emiatt felmerült a gyanú, hogy a holland kockázatosabban mehet bele egy-egy manőverbe a riválisa ellen, hiszen egy dupla kiesés a világbajnoki címét jelenthetné. A holland viszont kijelentette, a helyes módon akar győzni:

„Én csak próbálom kihozni magamból a maximumot, és megpróbálok nyerni ezen a hétvégén. Tulajdonképpen így lehet megnyerni egy világbajnokságot. De igazából nagyon jól érzem magam, nyugodt vagyok.”

„Azért érkeztem ide, hogy nyerjek, ez minden egyes hétvégén így volt, és természetesen ezen a hétvégén is ez a cél. Ahogy korábban is mondtam, biztosan nem fogja megváltoztatni az életemet a világbajnoki cím” – mondta Verstappen.

Perez segíteni akar Verstappennek: „Azt hiszem, jól tudjuk majd támogatni őt”