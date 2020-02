Verstappen: „Hamilton is öregszik, és a Mercedesszel Alonso szintén bajnok lett volna”

Lewis Hamilton idén már hétszeres világbajnok lehet a Forma-1-ben. Ezt eddig csak egy embernek sikerült elérnie, akit Michael Schumachernek hívnak. A német legenda a Benettonnal kettő, addig a Ferrarival öt címet szerzett.

Hamilton a McLarennel gyűjtötte be az első trófeáját, még 2008-ban. A Mercedesnél 2014 óta ülhet a legjobb autóban, de 2016-ban a csapattársa, Nico Rosberg legyőzte őt, ami fájó pont lehet számára. Ha ez nincs, akkor már idén minden idők legeredményesebb versenyzője lehetett volna. Igaz, így is az lehet, megosztva a trónt Schumacherrel.

Max Verstappen lehet az egyik fő kihívó, ha a Red Bull-Honda kellően erős lesz. A holland a fiatalkora ellenére nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és minden tehetsége megvan ahhoz, hogy ott legyen a címért folytatott harcban.

„Lewis öregszik, és azt hiszem most már 35 éves. Nem fog örökké versenyezni, és egy bizonyos ponton majd megáll. Ez azonban főként a csapattól függ, és nem tőle.” - mondta Verstapen az Auto Zeintung kérdésére.

„Ha a Mercedes továbbra is olyan autókat épít, amikkel bajnok lehet, akkor miért is kellene leállnia?” - tette fel jogosan a kérdést Verstappen, aki eddig még egy alkalommal sem kapott hasonló autót, mint a riválisa.

Max Verstappen, FIA Action of the Year Fotó készítője: FIA

Verstappen nemrég úgy fogalmazott, hogy Hamilton nem „Isten”, és ha kap egy jó autót, akkor le tudja győzni a rekordert. A holland azonban tiszteli a riválisait, beleértve a Ferrari monacói pilótáját, Charles Leclerc-t.

„Hamilton, Vettel és Leclerc nagyszerű versenyzők, de mindhárom pilóta nagyon különböző. Lewis nagyon-nagyon jó. Tisztelem őt, akit egy kemény versenyzőnek tartok, de versenyzőként sok függ attól, hogy milyen autód van.”

„Ha Fernando Alonso lenne abban a Mercedesben, akkor ő is nyert volna. Ez arról is szól, hogy egy olyan csapatról beszélünk, mely ilyen dominanciát alakíthat ki.” - folytatta Verstappen, aki a Liberty Media azon tervéről is beszélt, hogy 25 futamból állhat a naptár a jelenlegi 22 helyett.

„A 25 egyértelműen túl sok. Jobb lenne, ha csak a legnagyszerűbb pályákon versenyeznénk, és azokon, amik a legnagyobb történelemmel bírnak. Ebben az esetben 20 igazán jó eseményünk lehetne.”

A hírek szerint 2021-től az új szabályok miatt az autók legfeljebb 5 másodperccel lesznek lassabbak: „Lehetséges, hogy túl lassúak lesznek. A jelenlegi generációt pedig nagyon jó érzés vezetni. Ha azonban a szabályok elősegítik az előzéseket és az általános izgalmat, akkor ez jobb. Túl sok verseny dől el a startnál, és ez nem túl izgalmas. Nem érdekel, hogy hogyan néznek ki az autók. A lényeg, hogy legyen jó a versenyzés.”

