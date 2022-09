Verstappen: Hamilton is így nyerte a világbajnoki címeit!

A holland nagydíjhétvégén Lewis Hamiltont arról kérdezték, lenyűgözi-e őt, hogy Max Verstappen domináns teljesítményt tud nyújtani, erre válaszolva pedig a Red Bull tervezőjét, Adrian Newey-t dicsérte a brit.

Ennek kapcsán a futam utáni sajtótájékoztatón Verstappent arról kérdezték, jogosnak tartja-e Hamilton nyilatkozatát, illetve hogy szerinte más is ilyen domináns lehetne-e az autójában ülve:

„Természetesen ez nagy mértékben a csapaton is múlik, így nyerte Lewis is a bajnoki címeit. Ez már csak így megy a Forma-1-ben. Az autó rendkívül fontos persze, de ha kivételes versenyző vagy, mint például Lewis, akkor a csapattársaddal szemben is tudod a különbséget jelenti a fontos futamokon is.”

„Számomra például az egyik kiemelkedő verseny a Török Nagydíj volt, amikor nagyon csúszós volt a pálya, de Lewis nyugodt maradt és nem hibázott. Ez jelenti a különbséget a kivételes és a gyors versenyzők között.”

„Tehát igen, az autó szerepe nagyon domináns a Forma-1-ben, de a csapattársak közül is csak az egyik pilóta nyerhet, tehát neked kell a különbséget jelentened” – fogalmazott Verstappen.

