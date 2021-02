Verstappen hamarosan pályára viszi a 2021-es Red Bullt!

A holland RacingNews365 csütörtök reggel arról írt, hogy a Red Bull Racing – amely istálló hivatalosan még nem állt elő autóbemutató dátummal – jövő héten fogja bemutatni Max Verstappen és Sergio Perez 2021-es kocsiját, maga a bemutató pedig néhány stúdiófotót fog takarni.

A beszámolóban azt is hozzáteszik, hogy Verstappen viheti majd először pályára az új Red Bullt jövő héten: az RB16B-t egy forgatási nap keretei között fogja meghajtani a holland, így maximum 100 kilométert teljesíthet vele a silverstone-i pályán.

Tegnap szintén a RacingNews365 számolt be arról is, hogy Perez is kap extra kilométereket a bahreini téli tesztek előtt, azonban még nem tudni, hogy erre a 2019-es Red Bullal vagy a 2018-as Toro Rossóval lesz lehetősége.

A Red Bull azért adta az RB16B elnevezést az új kocsijának, mivel a 2020-as masina, az RB16 evolúciójának számít. A forgatási nap után a téli teszteken láthatjuk majd először mozgásban a kocsit, amelyre március 12. és 14. között fog sor kerülni Bahreinben.

