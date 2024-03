Verstappen: ha én lennék Sargeant helyében, „már a hazafelé tartó repülőn ülnék”

A Williamsnek nem sikerült tartalékalvázat gyártani a szezon első hétvégéire, ami ahhoz vezetett, hogy miután Alex Albon komolyan összetörte az autóját az első edzésen, Sargeant kénytelen volt átadni a sajátját a fennmaradó két napra, és emiatt nem vehet részt az Ausztrál Nagydíjon.

A másodéves versenyző emelt fővel viselte a csapat kegyetlen döntését, de magában azért biztosan nem elégedett a kialakult helyzettel, még akkor sem, ha a Williams szempontjából teljesen logikus, hogy az egyetlen megmaradt autójukat annak a versenyzőnek adják, aki jóval jobb esélyekkel indul neki a pontszerzésért való küzdelemnek.

A kialakult helyzetről a Red Bull háromszoros bajnokát is megkérdezték, Verstappen pedig elmondta, hogy ha vele fordulna elő hasonló, akkor már rég nem lenne a helyszínen, és azzal viccelődött, hogy inkább összetörné a saját autóját, mielőtt azt bárki más megkaphatná.

„A teljesítmény szempontjából természetesen megértem a dolgot, de ettől ez még nem könnyíti meg a tényt, hogy mindez hatalmas szívás Logan számára. Én magam nyilván nem vagyok ebben a helyzetben, de a helyében én már a hazafelé tartó repülőn ülnék. Ha pedig velem esne meg ilyen, akkor az autómat is totálkárosra törném, hogy más ne vezethesse” – mondta viccelődve a holland.

„Az én helyzetemben ilyesmi persze nem fog megtörténni, és ez így is van rendjén.” Sargeant nyilván nem utazott haza, hiszen továbbra is a helyszínen van, hogy támogassa a Williamst és Albont, még akkor is, ha saját elmondása szerint „karrierje legnehezebb pillanata” volt, amikor át kellett adnia az autóját a csapattársának.

Albon eközben természetesen úriembernek titulálta márkatársát, és elmondta, miként viszonozná a rendkívül kedves gesztusát.