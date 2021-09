Verstappen: Ha elölről rajtoltam volna, akkor is ez lett volna a maximum

Max Verstappen és a Red Bull csapata úgy döntött, hogy Oroszországban vállalják be a motorcseréért és a további komponensek kicserélése miatti büntetést, és nagyon úgy tűnik, jól döntöttek, hiszen így is a második helyen futott be a holland.

A Ziggo Sportnak arról nyilatkozott, hogy akkor is a második hely lett volna számára a maximum, ha a mezőny elejéről indul, ezért természetesen elégedett a versenyével.

„Jókor jöttünk ki az intermediate gumikért. Ezért tudtunk a második helyen végezni, és természetesen nagyon örülök ennek. Őszintén szólva szerintem ha elölről rajtoltam volna, akkor is ez lett volna a maximum. Szóval igazából nem vesztettünk ezzel semmit.”

Verstappen a kemény gumikon rajtolt, azonban ugyanakkor jött ki a bokszba, mint a közepeseken rajtoló Hamilton. A holland pilóta elmondta, gyorsan koptak az abroncsai.

„Elég korán váltottam a közepes gumikra, ez pedig kissé bonyolulttá tette a helyzetemet. A kemény abroncsokkal rajtoltunk, próbáltunk sokáig menni velük, azonban nem tartottak elég sokáig a gumik” – magyarázta.

„Ezért kellett hamar kijönnünk a bokszba, és emiatt sajnos nem tudtam igazán nyomni, mert be kellett osztanom a közepeseket” – tette hozzá Verstappen, aki jelenleg 2 ponttal van lemaradva Hamiltontól a pontversenyben.

