Verstappennek megvoltak a kétségei az időmérő előtt

Max Verstappen egy kiélezett kvalifikációt követően életében először ülhetett az időmérő utáni sajtótájékoztatón, és természetesen elsősorban boldogságának, és annak adott hangot, mennyire büszke arra, hogy a Red Bull végre feltornászta magát a Mercedes mellé, még akkor is, ha eddig ebben ő maga sem hitt annyira:

„Az autónk tökéletes volt, de azért voltak kétségeim, mert a riválisaink az időmérőkön valahonnan mindig összekaparnak egy kis plusz erőt. Remek érzés az első pole-t megszerezni, remélem a holnapi végeredmény is hasonló lesz. Persze, ideje volt már, hogy meglegyen, és sokan furcsállták, hogy még nincs, néha magam hibáztam, de a mai nap minden tökéletesen összejött.”

A fiatal holland arról is beszélt, hogy mennyire sokat segítettek nekik az utóbbi idők fejlesztései, még akkor is, ha a motorok terén saját bevallása szerint is le vannak maradva – ezt már hetek óta hangoztatta a japánok erőforrásait használó csapatok nagy része:

„Ausztriától kezdve egy sorozat változtatást eszközöltünk az autó vázán, és ezek nagyban javították a teljesítményünket, ráadásul ahogy én érzem, jóval kiegyensúlyozottabb is lett tőlük az autó. Ezen a pályán az aerodinamikai terhelés is nagyobb a szokásosnál, amit szintén nagyon jól tudunk kezelni.”

„A magam első rajtelsősége mellett a csapatnak még jobban örülök, elvégre amekkora lemaradásunk volt még év elején, ahhoz képest most teljesen felrúgtuk az erőviszonyokat. Azonban az időmérőkön ennek ellenére úgy érzem, hogy továbbra is hátrányban vagyunk, amiből szintén dolgoztunk már le, de sajnos közel sem eleget.”

43 esztendővel ezelőtt szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.