Max Verstappen dühös nyilatkozata: „Egyik cím sem reális, a legdominánsabb autót egy szörnnyé változtattuk!”

Max Verstappen a hetedik helyet hozó kvalifikáció után tisztában volt azzal, hogy ezúttal nem számíthatnak kiemelkedő eredményre, mert a bikások autója egyszerűen nem működik megfelelően Monzában.

A versenyt a javítás reményében a kemény abroncsokon kezdték meg, és egy ideig úgy tűnt, ez remek stratégia lehet. Idővel azonban világossá vált, hogy a Red Bull autóján nem működnek túl acélosan a gumik, így ők is két kiállásra kényszerültek.

A háromszoros bajnoknak volt egy lassú kerékcseréje is, ami miatt eléggé dühöngött, de összességében a hatodik helynél többen nem igazán reménykedhetett, így többnyire kihozta a maximumot a versenyéből, így a bajnoki előnye csak nyolc ponttal csökkent, miközben a rajt előtt ez még sokkal rosszabbnak tűnt.

Ezzel együtt nem meglepő módon Verstappen frusztráltan és dühösen nyilatkozott azt követően, hogy nem tudták felvenni a harcot a McLarennel és a Ferrarival sem, sőt Hamiltont sem igazán tudta megszorongatni:

„A verseny teljes mértékben a kármentésről szólt. Ismét drámai versenyünk volt. Semmi sem ment jól, az autó egyáltalán nem reagált. Nem tetszett a stratégiánk, és a bokszkiállásunk is teljesen sz*r volt.”

„És a verseny nagy részében kevesebb erővel kellett vezetnünk bizonyos problémák miatt. Szóval igazából semmi sem ment jól” – mondta Verstappen feszülten a Viaplaynek nyilatkozva.

Amikor pedig a Motorsport.com jelenlétében nyilatkozott a holland, megkérdezték tőle, hogy mennyire reális, hogy megnyerhetik a konstruktőri címet, így reagált: „Jelenleg egyik bajnoki címünk megszerzése sem reális.”

Amikor pedig arról kérdezték, hogy most már látványosabbá válik-e, hogy Adrian Newey már nem dolgozik az autón, nyersen válaszolt a háromszoros világbajnok:

„Mindig is azt mondtam, hogy szerettem volna, ha Adrian marad, mindig is, de most nem erről van szó. Tavaly volt egy nagyszerű autónk, ami minden idők legdominánsabb autója volt, amit gyakorlatilag egy szörnnyé változtattunk! Ezen a helyzeten kell most fordítanunk” – jelentette ki.

