Verstappen ezzel a feltétellel hajlandó visszatérni a Drive to Survive-ba A regnáló világbajnok korábban kategorikusan elzárkózott a Netflix doku-sorozatától, amiért az torz képet ábrázol a pilótákról, most viszont leült beszélgetni a producerekkel és elképzelhető, hogy a következő évadban már a holland is újra szerepelhet.