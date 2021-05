Max Verstappen egy győzelemmel és két második helyezéssel indította a Forma-1 2021-es idényét, jelenleg pedig nyolc pontos a lemaradása Lewis Hamiltonnal szemben, tehát szoros küzdelemmel indul az új szezon.

A holland versenyzőnek pedig már többször is meggyűlt idén a baja a pályahatárokkal: a Bahreini GP-n Lewis Hamilton előzése közben hagyta el a pályát, így vissza kellett engednie maga elé a britet, Portugáliában pedig a pole-t és a versenyben futott leggyorsabb kört bukta el pályaelhagyás miatt.

A Spanyol Nagydíj sajtótájékoztatóján természetesen erről is megkérdezték a bajnoki második helyezettet.

„Bahreinben volt egy kis félreértés a csapatok között, hogy mit szabad és mit nem. De ez egy olyan dolog, amit többféleképpen is lehet látni. Én csak arra törekszem, hogy mindent kihozzak az autómból, amikor nem vagyunk a Mercedes szintjén, de könnyen megtehetném ilyenkor azt is, hogy elkerülöm a pálya határait, azonban ez esetben könnyen lemaradhatok a Mercedestől – ezt pedig nem szeretném.”

„Mindig próbálok minél jobb eredményeket szerezni, és igen, kétszer túlmentem a pályahatárokon, amivel tulajdonképpen elvesztettem a pole-t és a leggyorsabb kört, viszont ez is jelzi azt, hogy nem érem be a második vagy a harmadik hellyel.”

Ezt követően azt is megkérdezték Verstappentől, hogy készen áll-e a Mercedesszel való háborúra, a holland szerint viszont ez nem a megfelelő kifejezés.

„Ne használjuk ezt a kifejezést! Maradjunk annyiban, hogy nagyon kompetitívek vagyunk – a jó értelemben –, és természetesen keményen fogunk harcolni. De a Mercedes is keményen harcol, ami jót tesz a sportnak, és én is örülök ennek.”

Végül a Red Bull-pilótát a Hamiltonnal való kapcsolatáról is megkérdezték, de Verstappen kiemelte, jó a viszonyuk.

„Nagyon nyugodt a kapcsolatunk, szerintem ez akkor is látszik, amikor egymás mellett sétálunk. Jól kijövünk egymással, és szerintem amikor megvan a közös tisztelet, akkor meg tudod mondani a másiknak, hogy jó munkát végzett, vagy esetleg még nálad is jobbat, és ez is fontos dolog” – zárta a 23 éves versenyző.

