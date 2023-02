Verstappen és Ricciardo szívesen látná ezt a futamot az F1-es programban

A Forma–1 az utóbbi szezonokban több új nagydíjat is hozzáadott a programhoz, de ezek legnagyobb része városi pálya volt. Verstappen el is mondta már többször, hogy neki nem feltétlenül tetszik ez a trend, mert a mai autókkal nehéz élvezetesen versenyezni a szűk utcákon.

Van azonban egy helyszín, amelyről már régóta pletykálják, hogy hosszú idő után ismét tiszteletét teheti az F1-ben, és korábban Lewis Hamilton is amellett kardoskodott, hogy megvalósuljon az esemény.

Még több F1 hír: Ezt a Schumacher-rekordot talán sosem dönti meg senki

A GQ tehát ennek kapcsán tette fel azt a kérdést a három Red Bull-os versenyzőnek, hogy ők hol szeretnének látni új futamot a naptárban. Perez talán nem véletlenül New York városát nevezte meg, hiszen ott zajlott a bikások mostani bemutatója, a másik két pilóta viszont kicsit távolabbra tekintett.

„Még mindig szükségünk lenne egy versenyre Afrikában” válaszolta Verstappen. „Szinte a világ összes másik kontinensén jelen vagyunk, szóval ez lenne a következő logikus lépés a Forma–1 számára.”

Ricciardónak is szintén Afrika ugrott be először. A Dél-afrikai Nagydíj visszahozásáról pedig már jó ideje szó van, és igazából egy ideig az is benne volt a pakliban, hogy már idén viszontláthatjuk a híres helyszínt, ahol legutoljára 1993-ban tartottak futamot, melyet Alain Prost tudott megnyerni.

Az ausztrál, aki idén harmadik számú pilótaként tért vissza korábbi munkaadójához, elmondta azt is, hogy nem lesz ott a 2023-as első futamon.