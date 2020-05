Verstappen és Ricciardo drámai csattanása, Räikkönen és Pérez a dobogón

A pilóták a szabadedzésekhez, és a kvalifikációhoz hasonlóan száraz körülmények között állhattak fel a rajtrácsra, már harmadik alkalommal Bakuban. Az élről Vettel várhatta a startot a Ferrarival, közvetlen a két Mercedes (Hamilton, Bottas), és Red Bull versenyzői (Ricciardo, Verstappen) előtt.

Räikkönen az elrontott Q3-as körével csak a hatodik kockára állhatott fel, és ultra-lágyon, miután a Q2-ben kockásra fékezte a szuper-lágy garnitúrát, így a hétvége leglágyabb keverékével kellett bejutnia az utolsó etapba.

A versenyzők 17°C-os levegő, és 27°C-os pályahőmérséklet mellett vághattak neki az 51 körös nagydíjnak. A szél több, mint 31 km/órával fújt. Az egykori F1-es versenyző Johnny Herbert a Sky televíziónak úgy fogalmazott, soha nem járt ilyen szeles futamon a Forma-1-ben, mint az azeri.

Baku hozta a kötelezőt, és rögtön több balesetet is láthattunk: Räikkönen, valamint Ocon incidense jelentette a nyitányt. A Ferrari, és a Force India nem fért el egymás mellett a 3-as kanyarban. A francia nem tudta folytatni, míg a Ferrari megsérült.

A másik kieső Szirotkin volt a Williamsszel. A briteknek még egy körig sem tartott a nagydíj. Alonso sem úszta meg a McLarennel, aki jobb első és hátsó defektet kapott. A spanyol világbajnok nagyon dühös volt az oroszra, aki szerinte becsukta az ajtót előtte.

Az incidensek miatt a biztonsági autónak is be kellett hajtania a pályára, és Räikkönen ezt kihasználván megkapta a lágy gumikat, valamint kicserélték a sérült első szárnyat. Alonso szintén kiállt, és az új lágy gumik mellett kapott egy másik orrkúpot. A McLaren padlólemeze is sérült a defektes behajtás miatt, így azonnal komoly hátrányba kerültek.

A biztonsági autós fázis ideje alatt a TOP-10: Vettel, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Sainz, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Leclerc. A visszajátszásokból kiderült, hogy Szirotkin csak egyszer hibázott, amikor elmérte a féktávot, és megtolta Pérezt, aki ezzel ráesett a Ferrarira. A következő jelentben már Hülkenberg terelése miatt ért össze a McLarennel. Az újonc tehetetlen volt.

A mezőnyt a 6. körben engedték el újra versenyezni. Az újraindításkor Verstappen mutatott be egy nagyon agresszív manővert a csapattársa ellen, akit Sainz is megelőzött. A Red Bull holland versenyzője, aki sokat kockáztatott, a negyedik helyen állt, közvetlen Sainz, és Ricciardo előtt.

A 7. kör legelején Sainz, és Verstappen feszült egymásnak. A két egykori toro rossós ádáz csatát vívott a negyedik helyért. Többször is csak centik választották el a két pilótát, addig a Renault próbálta kihasználni az ultra-lágyas gumielőnyét. A 8. kör legelején Sainz megint bement Verstappen mellé, de a holland kivédekezte ezt a támadást. Ez volt az a pillanat, amikor újra lehetett használni a DRS-t, ami nem volt túl jó hír a Red Bullnak.

Sainz elment Verstappen mellett a 9. kör elején, akárcsak Hülkenberg, szintén ultra-lágyon. Ekkora volt a különbség a szuper-lágy, és az ultra-lágy között. Verstappen ezzel együtt töltési problémákkal is küszködött. A 10. körben a célegyenesben Hülkenberg szimplán kikerülte őt. Ezzel a két Red Bull visszaesett a 6., és 7. helyre.

A 11. körben jött az újabb „dráma”: Hülkenberg féktávon megingott, és a falnak verte a gépet. A bal hátsó felfüggesztést verte oda, ami súlyos károkat szenvedett, és nem volt visszaút számára. A 12. körben Ricciardo esett rá Verstappen, akik nem kímélték egymást. A holland és az ausztrál még össze is értek egymással. Az első kanyarban ment neki egymásnak a két pilóta. Rendkívül közel voltak ahhoz, hogy kiessenek. Verstappen volt a belső íven, és ő csúszott rá a csapattársára.

A 17. körben Räikkönen előzött egyet. A finn „Jégember” Leclerc mellett hajtott el, és ugrott fel hirtelen a 6. helyre, ahonnan rajtolt. A 21. körben Pérez egészen simán előzte Strollt a 8. helyért. A Williamsnek esélye sem volt.

Miután Hamilton a 22. körben elfékezte magát a szenvedő szuper-lágyon, kiállt a bokszba a friss lágyakért. A Mercedes precíz, és gyors kiállást abszolvált. A harmadik helyen tért vissza. A 27. körben következett az újabb Verstappen-Ricciardo csata. Az ausztrál bement a társa mellé, de a holland megint rendkívül erőszakos volt, és ha centiken is múlott, visszaelőzte a riválisát.

Vettel a 30. körben állt ki a friss gumikért. A Ferrari lágy gumikat adott a versenyzőjének. Ekkor 9 másodperccel volt mögötte Bottas. A 35. körben Ricciardo egy sikeres manővert mutatott be Verstappen ellen. A holland itt már nem tudott mit tenni.

A 38. körben Ricciardo állt ki először a Red Bullnál. Ultralágy tappancsokat kapott a tapasztalt pilóta.

Verstappen egy körrel később kapta meg a hétvége leglágyabb keverékét. Ez egyúttal egy elévágást jelentett számára, mivel megelőzte Ricciardót, és újra a holland volt a negyedik.

A 40. körben jött az igazi DRÁMA! Ricciardo az egyenesben egyszerűen belement hátulról Verstappenbe. Mindketten kiestek, és „roncsként” megálltak a pályán. Mindez a célegyenes végén történt, féktávon. Mindketten benne voltak. A biztonsági autó újra behajtott a pályára. Verstappen bemozgott, irányt váltott, de a szabályok ellen nem vétett, adott egy autónyi helyet Ricciardónak. Ez inkább versenybaleset volt, a két versenyző hibája.

A biztonsági autós fázist Bottas használta ki a legjobban, aki így az élre tudott állni. A TOP-10 így nézett ki az utolsó etap előtt: Bottas, Vettel, Hamilton, Räikkönen, Pérez, Grosjean, Sainz, Leclerc, Stroll, Alonso.



A 43. körben, még a következő biztonsági autós fázis alatt Grosjean a falnak vágódott a Haas autójával. A 6. helyről esett ki, aki érthetően rettentő dühös volt. Újabb nagy lehetőséget dobott el ezzel a Haas. A versenyt csak négy körrel a leintés előtt indították újra. Az első kanyarban Vettel csúnyán elfékezte magát, és ezzel a negyedik helyre esett vissza. Bottas maradt az élen Hamilton, és Räikkönen előtt.

3 kör volt hátra, és jött az újabb NAGY DRÁMA! Bottas jobb hátsó defektet kapott, aki ezzel mindent elvesztett.

Vettel csak negyedikként ért célba, aki ezzel egy biztosnak tűnt győzelmet bukott el. Kicsit hasonló volt a helyzet, mint a Kínai Nagydíjon, ahol a biztonsági autó kavarta meg a paklit. Akkor Sebastian, és Valtteri is komoly esély előtt állt, de nem volt szerencséjük.

Hamilton ezzel megszerezte az első győzelmét a szezonban Räikkönen, és Pérez előtt. A Force India dobogóra állhatott. Kicsit hasonlított arra, mint amikor Stroll volt dobogós. A legjobb ötben találta magát Sainz a Renault-val, majd jött Leclerc, aki élete első pontjait abszolválva az F1-ben a Sauberrel. Óriási eredmény a monacóitól, és a csapattól. Alonso a 7., Stroll a 8., Vandoorne a 9., míg Hartley a 10. a Toro Rossóval.

A sors furcsa fintora, hogy pár körrel a leintés előtt Hamilton le akarta intetni a futamot a nem biztonságos pályarész (Grosjean balesete) miatt, de akkor még közel sem volt olyan jó helyen.

Végeredmény - Azeri Nagydíj 2018 - F1 2018

Hely Versenyző Autó Motor Különbség 1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes - 2 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 2.460 3 Sergio Perez Force India Mercedes 4.024 4 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 5.329 5 Carlos Sainz Renault Renault 7.515 6 Charles Leclerc Sauber Ferrari 9.158 7 Fernando Alonso McLaren Renault 10.931 8 Lance Stroll Williams Mercedes 12.546 9 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 14.152 10 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 18.030 11 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 18.512 12 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 24.720 13 Kevin Magnussen Haas Ferrari 30.663 14 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 3 kör Romain Grosjean Haas Ferrari 9 kör Max Verstappen Red Bull TAG 12 kör Daniel Ricciardo Red Bull TAG 12 kör Nico Hulkenberg Renault Renault 41 kör Esteban Ocon Force India Mercedes Sergey Sirotkin Williams Mercedes

Ajánlott videó: