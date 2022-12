Verstappen és Marquez nyerték a Honda gokart versenyét, az Indy bajnoka bordáját törte A 2022-es uborkaszezonban is profi versenyzők sora tér vissza az alapokhoz, hogy gokartversenyeken maradjanak formában. Max Verstappen és Marc Marquez meg is nyerték a Honda gálaversenyét, míg az IndyCar 2022-es bajnoka, Will Power jóval szerencsétlenebb volt, és nem úszta meg komolyabb sérülés nélkül a kiruccanását.

Szerző: Köles István Ákos , Szerkesztő A 2022-es szezon végén Japánban tartották a Honda évzáró gálaeseményét, amelyre a Red Bull Forma-1-es világbajnoka és a márka MotoGP-sztárja, Marc Marquez is hivatalos volt, akik csapattársként versenyeztek a rendezvény gokartversenyén. A Pierre Gaslyt és Juki Cunodát is soraiban tudó patinás mezőnyből azonban ezúttal is kitűnt a két világbajnok, és ők állhattak fel a pici dobogó legfelső fokára. A teljes versenyt itt vissza tudjátok nézni. Az IndyCar 2022-es bajnoka, Will Power is gokartozással tölti a szabadidejét a 2023-as szezon előtt, azonban a veterán ausztrál pilótának jóval kellemetlenebb élményben volt része. A közösségi oldalain megosztott sisakkamerás felvételén jól látszik, hogy egy versenyzőtára felborította verseny közben, Powernek pedig több bordája is eltört. Dátumot nem társított az eseményhez, de az minden bizonnyal a SKUSA SuperNationals verseny novemberi döntője előtt történt, ahol az X30 Masters kategóriában be is jutott a döntőbe, hogy onnan egy technikai szabálytalanság miatt kizárják.