Verstappen és Leclerc is a „komoly probléma” megoldását sürgeti

A második nap délelőtti etapját egy meglazult csatornafedél miatt kellett lerövidíteni, az elem pedig ismét nem kegyelmezett a Ferrarinak, hiszen ezúttal Charles Leclerc volt az, aki áthajtott rajta, az incidens miatt pedig padlólemezt kellett cserélni az SF-24-en, miközben a pályán sokáig zajlottak a javítási munkálatok.

Pénteken aztán lényegében ugyanez ismétlődött meg, csak ekkor Sergio Perez járt hasonlóan a Red Bull-lal, bár ő kisebb sérülésekkel megúszta. A teszt viszont ugyanúgy félbeszakadt, a programot pedig ismét módosítani kellett, mert hosszúra nyúlt a pálya javítása.

Ez a két hasonló eset pedig azok után történt, hogy tavaly novemberben Carlos Sainz autóját tette teljesen tönkre egy csatornafedél a Las Vegas-i Nagydíjon, és akkor még komolyabban módosítani kellett az aznapi lebonyolításon, mert a pálya nem volt biztonságos az autók és a versenyzők számára.

A Bahreinben történtek után talán most érthető is, hogy több versenyző is felhívta a figyelmet arra, nem ártana megoldani a problémákat. A címvédő Max Verstappen például így fogalmazott: „A szívóhatású autókkal kicsikét rosszabb, de úgy tűnik, olyan helyeken megyünk, ahol a legtöbb autó nem szokott, már ami a kanyarok bejáratát illeti.”

„Talán ezeket a dolgokat egy kicsikét jobban kéne ellenőrizni, mert tudjuk, hogy ez potenciális problémát rejt magában ezeknél az autóknál. Bizonyos pályákon tisztában vagy azzal, hol vannak a csatornafedelek, mielőtt vezetni kezdenél rajta, szóval muszáj lenne kétszer is ellenőrizni őket, hogy ne legyen még egy olyan szituáció, ahol az autókat tönkreteszi. Főleg a költségvetési limit idejében nem jó, ha ilyesmi történik” – mondta a holland.

Leclerc is megszólalt a témában, aki a második napon történt malőr ellenére nem veszített igazi pályaidőt. „Komoly problémáról van szó, mert súlyos következményei lehetnek. Muszáj lenne tisztázni ezt a jövőre nézve, hogy ne történjen meg ismét. Nekünk most szerencsénk volt, hogy nem olyan helyen és helyzetben történt, mint Vegasban.”

„Akkor viszont elég súlyos volt Carlos számára, de biztos vagyok benne, hogy mindenki a legjobb megoldáson dolgozik.” Ez valóban így van, hiszen már egy megoldási javaslat is született arra, mit kezdhetnek majd a csatornafedelekkel a jövő heti Bahreini Nagydíjig.