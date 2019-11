Verstappen és Hamilton is elismeréssel szólnak Gasly ezüstjéről

Pierre Gasly a 2019-es szezont még Max Verstappen mellett kezdte a Red Bullban, ám első itteni évében sokat küszködött az anyacsapatnál, ezért a nyári szünet alatt visszaküldték a Toro Rossóba, az onnan felhívott Alex Albon helyére. Mióta visszatért a fiókcsapathoz, Gasly nagyon erős formát mutat, amivel a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek az elismerését is kivívta, vasárnap pedig feltette erre a koronát azzal, hogy a középmezőnyt végig magabiztosan vezetve, majd a kaotikus befejezést kihasználva második lett.

A Mercedes versenyzője, Lewis Hamilton szerint „nagyon jó volt látni ezt”, még úgy is, hogy ő volt az, aki fej-fej mellett küzdött a Toro Rossóval a célvonalig: „Főleg azok után, ami vele történt, amin keresztülment, hogy egyik csapattól a másikba passzolták, ezt tényleg remek látni.”

Verstappen, akinek remek év eleji teljesítménye külön rávilágított arra, mennyire nehéz dolga van Gaslynek, elmondta, volt csapattársának remek volt a teljesítménye Braziliában. A francia a hetedik helyre kvalifikálta magát, és a hatodik rajtkockából indult, gyakorlatilag az egész versenyt a középmezőny élén tette meg, ám Hamilton és Albon ütközésével a második helyre került.

„Hogy hogyan értékelem Pierre dobogóját? Hihetetlen. Már a második vonal élén végezni is egy jó eredmény, de neki sikerült kimaradni a balhékból, és kihasználta őket. Nagyon jó Pierret itt látni. Ráadásul ez a Toro Rosso második dobogója, nekik is nagyszerű eredmény. Én mindig tudtam, hogy nagyon gyors tud lenni, lehet, hogy az év eleje nem úgy sült el, ahogy szerette volna, de ahogy látható, Pierre egy jó pilóta, és sikerült összeszednie magát a Toro Rossónál. Már a mai verseny előtt is jól teljesített.”

Gasly a leintés után arról beszélt, „durván kiakadt volna”, ha Hamilton végül megelőzi a célegyenesben, annak ellenére, hogy még így is a dobogóra állhatott volna:

„Látod, hogy épp összejöhet életed első dobogója, aztán hirtelen feltűnik a világbajnok mögötted, ebben a helyzetben könnyű a határon autózni. Próbáltam úgy védekezni, ahogy tudok, aztán az utolsó kanyarból kijöve csak tapostam a gázt, és reménykedtem, hogy a motor minden egyes lóerőt ki tud adni magából. Nyomtam az előzés gombot, igyekeztem lejjebb húzódni az ülésemben, láttam az első szárnyát a szemem sarkából, és csak imádkoztam, hogy ne előzzön meg!”