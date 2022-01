Verstappen és csapattársai Wolffot és Masit figurázzák ki egy virtuális baleset után

Miközben a való világban tart az F1-es szünet, a világbajnoki címvédő, Max Verstappen megpróbálja élesen tartani magát, méghozzá egyik kedvenc elfoglaltságával, a szimulátorozással.

Néhány hete elindult a virtuális Le Mans-i 24 óráson, ahol azonban vezető helyről esett ki egy hiba miatt. Mindez viszont egyáltalán nem szegte kedvét, és legutóbb már az iRacing Daytona 24 órás viadalán vett részt.

Verstappen a már megszokott csapatával, a Team Redline-nal indult. Sajnos viszont megint nem sikerült nekik jó eredményt elérni, mivel nem tudták befejezni a futamot.

Egy korábbi versenyen azonban a csapat autója, amelyet a holland egyik társa, Gianni Vecchio vezetett, ütközött egy LMP2-es géppel és felborult. Verstappen ekkor spotterként segített, aminek lényege, hogy ő informálja a pilótát arról, hogy a pályán merre vannak az ellenfelek hozzá képest.

A baleset után pedig az F1-es bajnok rögtön rávágta, hogy jelenteni kéne az esetet Michael Masinak, ezzel természetesen visszautalva a tavalyi idényben látott számos ellentmondásos döntésre és vitára.

Emellett pedig valaki a háttérből még bemondta Wolff elhíresült panaszát az idényzáró utolsó köréről: „Nem, Mikey, nem!” A Mercedes csapatfőnöke akkor azért tajtékzott, mert az FIA versenyigazgatója mégis elengedte a lekörözötteket Lewis Hamilton és Verstappen között, így pedig a Red Bull-osnak remek esélye nyílt megelőzni ellenfelét.

Ha az eredmény tehát nem is jött most össze Verstappenéknek, az biztos, hogy jól szórakoztak, és némi fricskát is megengedtek maguknak Wolff és az FIA irányába.

