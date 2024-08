Verstappen: Erre volt ma jó a tempóm

Max Verstappen számára álomszerűen indult a Holland Nagydíj, ugyanis Lando Norris gyatra rajtja után simán vette el tőle az első helyet. Gyorsan DRS-távolságon kívül is került, azonban a Red Bull RB20 ben bánt túl kíméletesen a gumikkal, gyorsan elment a tapadás, így a brit rivális vissza tudta előzni.

Innentől kezdve magányos futama volt a háromszoros világbajnoknak, aki Norrisszal egyáltalán nem tudta tartani a lépést, a mögötte érkező Charles Leclerc viszont hozzá nem tudott közel kerülni. A leintés után némileg rezignált volt a rádióban, végül így nyilatkozott:

„Az ember mindig próbál jobban teljesíteni. A rajtunk jó volt, szóval mindent megpróbáltunk, amit lehetett ma, de szerintem a verseny alatt eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy nem vagyunk elég gyorsak, szóval a második helyet igyekeztem őrizni.”

Arra a kérdésre, hogy megálmodta-e tegnap, hogy tudja a rajtnál átvenni a vezetést, így felelt: „Őszintén szólva, egyáltalán nem. Tudom, hogy jól rajtolunk, szóval eléggé bíztam benne, hogy most is jó lesz és szerencsére így is történt. Utána pedig próbáltam a saját versenyemet futni. Ez volt az én tempóm ma, a második helyre elég.”

