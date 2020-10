Verstappen érezte, hogy jönni fog a Honda bejelentése

Max Verstappent még hosszú évekig szerződés köti a Red Bull csapatához, azonban az istálló nehéz helyzetbe került: mint az a múlt heti bejelentésből kiderült, az osztrák alakulat jelenlegi motorpartnere, a Honda 2021 végén távozik a Forma-1-ből, így új motorbeszállító után kell nézniük.

Verstappen az Eifel Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy a Honda formális értesítése előtt is érezte, hogy nem fognak a sportban maradni.

„Érezhető volt, hogy jönni fog ez a bejelentés. Persze ezt próbálták nem kimutatni, én pedig természetesen kicsit hamarabb tudtam, hogy ez fog történni. És bár sajnálatos, hogy így alakult, részükről érthető, hogy ezt a döntést hozták meg” – mondta a holland versenyző.

Verstappen azt is elmondta, úgy gondolja, hogy azután hozta meg a Honda a döntést, miután már leszerződött a Red Bull csapatához 2023-ig, és tudatában volt annak, hogy nincs kőbe vésve a japán gyártó F1-es szereplése.

„Egyértelműen azután döntöttek így, miután én már aláírtam a szerződést. De a Honda sosem köteleződött el hosszabb ideig, tehát számítani lehetett valami ilyesmire. Soha nem mehetsz biztosra, és ez a csapatok szempontjából is szomorú.”

„Ez azt jelenti, hogy szerződést kötsz velük, de senki nem tudja, hogy mi fog történni a következő 5 évben. De ez van. Ahogy már említettem, őszintén mondom, éreztem, hogy ez fog következni. Szerintem a világ jelenlegi helyzete sem segített ilyen tekintetben.”

Bár a kilencszeres futamgyőztes azt nyilatkozta, hogy a Red Bull hosszú távú terveire komoly hatással van a Honda döntése, azonban meglátása szerint a rövid távú tervekre nincs hatással a dolog: a cél a győzelem.

„Sajnálatos, hogy ez történt. De meg kell érteni őket és a döntés mögött álló okokat, mi pedig továbbra is nyomni fogjuk. Ezt mondta a Honda is. Az igaz, hogy távozni fognak, viszont nem fognak visszavenni emiatt.”

„A továbbiakban is együtt fogunk dolgozni velük, mivel kiváló a kapcsolatunk a Hondával. Továbbra is élvezetes a srácokkal együtt dolgozni. Idén és jövőre is folytatni fogjuk a munkát, új motort is be fogunk mutatni. Ezt már nagyon várom, hiszen a cél, hogy jól végződjön a történetünk, és az utolsó versenyig nyomni fogjuk” – jelentette ki Verstappen.

