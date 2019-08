Verstappen elsődleges célpontja nem a Ferrari, hanem a Mercedes

A Red Bull és a Honda igen jó munkát végez. A jelek szerint már a Ferrari szintjén vannak, és ha így folytatják tovább, akkor a Mercedesre is állandó veszélyt jelenthetnek. Ne feledjük, a Mercedeshez hasonlóan egy új kasztni érkezik az osztrákoknál, miközben már a Honda 4-es specifikációja is úton van. Max Verstappen számára azonban csak az számít, hogy megszüntessék a differenciát a Mercedeshez képest.

„A legfontosabb az, hogy megszüntessük a különbséget a Mercedeshez képest. Ez az, amire a leginkább gondolok jelenleg. Nyerni akarunk, szóval a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megszüntessük ezt a differenciát közöttünk. Hogy milyen messze vannak? Távolabb vannak, mint azt szeretném. Egyre közelebb kerülünk hozzájuk, de ez még mindig nem elég jó. Tisztában vagyunk ezzel, és keményen dolgozunk, hogy megpróbáljuk lezárni a különbséget.”

„Hogy őszinte legyek, egy olyan futamot sem néztem ki, amire azt mondanám, hogy ott nyernünk kell, mivel minden pályán nyerni akarok. Csak erre összpontosítok, és nem arra, hogy egyes pályák mit hozhatnak számunkra. Így volt ez legutóbb is a Brit Nagydíjon, ahol az időmérő és a futam is másképpen alakulhatott volna. A futamon sokat voltam Charles mögött, és összességében sokkal gyorsabb tempóra voltam képes, mint ő. Ugyanakkor, amikor egy autó mögött vagy hosszabb ideig, az nincs jó hatással a gumikra. Ennek azonban semmi köze nem volt a motorhoz, magának a tempómnak, mert ha megnézzük, az egész körben sokkal gyorsabbak voltunk.”

Red Bull mechanics at work on the grid

Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images