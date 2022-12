Verstappen elmondta, mire akar elsősorban koncentrálni F1-es karrierje végeztével

A kétszeres világbajnok már korábban is beszélt arról, hogy nem akar a 40-es éveiben is az F1-ben vezetni, mert szívesen próbálna ki más sorozatokat vagy kategóriákat. Verstappen az idei év elején a valaha volt egyik leghosszabb idejű kontraktust írta alá a Red Bull-lal, akikkel így papíron 2028 végéig fog együttműködni.

A holland azonban annyira fiatalon érkezett meg a szériába, hogy még akkor is csak 31 esztendős lesz, manapság pedig láthatjuk, hogy például Fernando Alonso vagy Lewis Hamilton milyen régóta vannak már az F1-ben.

Többek között az Autosport/Motorsport.com-nak Abu Dhabiban Verstappen azonban kifejtette, hogy ő továbbra sem kíván az előbb említett kollégái nyomába lépni, mivel „túl sok futamot rendeznek, és emiatt túl sokat kell távol lenni otthonról”. Emellett pedig egyértelművé tette, hogy más kategóriák is érdeklik.

„Az F1 nagyon élvezetes, és jelenleg igazán sikeres is vagyok. De szeretnék más dolgokkal is foglalkozni. Tudom, hogy a szerződésem 2028-ig szól. Akkor 31 éves leszek. Vélhetően még azt követően is versenyképes leszek egy pár évig.”

„Abban az időszakban viszont szeretnék megtapasztalni más dolgokat is, miközben kicsit többet szórakozom kisebb nyomás mellett, valamint nem annyira szoros időbeosztással.” Hogy pontosan min jár az agya, arra Verstappen a Le Mans-1 24 órást hozta fel.

Mindez nem meglepő egyébként, hiszen gyakran vesz részt virtuális hosszútávú futamokon is a Team Redline színeiben. Legutóbb például az 500 mérföldes sebringi versenyen lett negyedik csapatával.

Ha azonban Verstappen számára később tényleg összejönne majd a Le Mans-i lehetőség, egy csapattársa már biztosan lenne, hiszen Alonso még októberben beszélt arról, hogy ő bizony benne lenne abban, hogy a hollanddal azonos színekben vágjanak neki a legendás viadalnak, amennyiben kapnak egy versenyképes autót.

Verstappen erre viccesen úgy reagált, hogy Alonso „sosem fogja abbahagyni a versenyzést”, és „ebből a szempontból valószínűleg kicsit eltér tőlem”, de egy megfelelő lehetőség kéne ahhoz, hogy közösen vegyék be Le Mans-t.

„Ha Fernando megy, akkor ő a győzelmet akarja egy jó autóban, én magam is pontosan ilyen vagyok. Ezért sem akarom siettetni a projektet, mert jelenleg sok változás történik a hosszútávú versenyzésben. Szerintem jobb most kivárni, mi lesz, merre tart minden, és csak utána meghozni a döntést ezzel kapcsolatban.”

