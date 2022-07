Verstappen elmondta, mikor vonulhat vissza a Forma-1-ből

Max Verstappen rendkívül hosszú távú, 2028 végéig érvényes szerződést írt alá a Red Bull csapatával, azonban nemrég arról beszélt, hogy miután lejár a jelenlegi kontraktusa, távozhat a száguldó cirkuszból.

„Talán 2028 végén távozom. Akkorra már nagyon sok ideje leszek ott a Forma-1-ben. Persze azon is múlik, hogy mennyire jó az autó, és hogy győzelmekért tudok-e harcolni. Nem tudnám kibírni a mezőny végén való körözgetést.”

„Akkor már szívesebben vezetnék egy másik kategóriában. De jelenleg nem akarok más csapatnál versenyezni. Ha jól érzed magad valahol, miért is kellene váltanod?” – tette fel a kérdést a holland a Telegraafnak adott interjújában.

A Red Bulletinben azt is hozzátette a címvédő, hogy szívesen kipróbálná magát a hosszú távú versenyzés világában is, amelyet még szórakoztatóbbnak is tartja, mint a Forma-1-et.

„Ott kevesebb a nyomás, de szórakoztatóbb. Még az is elképzelhető, hogy az F1-es karrierem alatt is kipróbálom magam ott, de nem idén vagy jövőre. A 24 órás versenyeket, mint Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona, valamint a Sebringi 12 órást érdekesnek tartom, ahogy Bathurstot is. Utóbbit már kétszer meg is nyertem a szimulátorban” -tette hozzá.

