Verstappen elmondta, egyáltalán nem könnyű inni verseny közben

Az Amerikai Nagydíjon kifejezetten nehéz dolga volt Sergio Pereznek, ugyanis nem tudott inni a verseny alatt. A mexikói pilóta csapattársától, Max Verstappentől pedig egy szponzori meetingen kérdezték meg, hogy mennyit iszik egy nagydíj alatt.

A holland pedig kitért arra is, hogy egyáltalán nem könnyű folyamat inni a verseny alatt, ráadásul nem is optimális hőmérsékletű a víz.

További híreink: Hamarosan érkezik az új generációs Ford Ranger

„Először is, a víz felmelegszik. Mi választhatjuk ki, hogy mikor akarunk inni a csövön keresztül. De egyébként 10-15 kör alatt úgyis kiürül a vizes palack” – mondta a világbajnoki éllovas a Behind the Charge videójában.

„Aztán amikor kigyorsítunk, akkor a víz beömlik a szánkba, ez pedig nagyon nehézzé teszi az ivást. Néha megpróbálsz beszélni, aztán kigyorsítasz egy kanyarból, és elkezd jönni a víz” – mondta mosolyogva a holland.

Az egykori F1-es pilóta megdöbbent a mai szimulátorok fejlettségén...