Verstappen elismerte: nem így akarta megnyerni a versenyt

A 2021-es Forma-1-es Belga Nagydíjon minden versenyzési lehetőséget elmosott az eső, de miután 2 kört megtett a mezőny a biztonsági autó mögött, a szabályok szerint fél pontokat osztottak ki a mezőnynek, a tegnapi időmérős eredményeknek megfelelően.

Ez azt is jelentette, hogy Max Verstappen a tegnapi pole-pozíciójával be is biztosította a mai futamgyőzelmét, a holland azonban érthetően csalódott volt, hogy a második hazai versenye így alakult:

„Így visszatekintve persze még fontosabb volt, hogy megszereztük a pole-pozíciót” – értékelt Verstappen a hétvége leintése után. „Óriási kár, hogy nem tudtunk rendes köröket megtenni, de a körülmények nagyon trükkösek voltak odakint.”

Verstappennek a verseny eredeti időpontjában, a rajt elhalasztása után se lett volna természetesen problémája abból, ha elindítják a versenyt, hiszen a mezőny számára nem is az eső, hanem a rossz látási körülmények jelentették a problémát, de szerinte jobb eséllyel lehetett volna elengedni a futamot akkor, mint negyed hétkor:

„3.30 körül már azt mondtam, hogy menjünk, szerintem a körülmények annyira nem, a látási viszonyok rosszak voltak. Így is azt gondolom, hogy 3 órakor jobb eséllyel indíthattuk volna el a versenyt, mert ezután nagyon vizes maradt a pálya a folyamatos esőtől.”

„Ez is egy győzelem, de nem így akar nyerni az ember. A mai napon nagy elismerés jár a szurkolóknak, akik egész nap itt maradtak a pályán a hidegben és az esőben, a mai napnak ők a nyertesei.”