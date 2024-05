Verstappen elismerte: Hülkenberg segítsége is kellett a pole-hoz

Verstappen és a Red Bull az imolai hétvégén, úgy tűnt, hátrányból fog küzdeni, de miután megtalálták a beállításokat az időmérőre, Verstappen egy remek kört tudott futni, amikor igazán számított és a két McLaren pilótát, az azóta háromhelyes rajtbüntetéssel sújtott Oscar Piastrit és Lando Norrist megelőzve a nyolcadik pole-ját szerezte sorozatban.

Verstappen tulajdonképpen a rajt/célegyenesben szerezte meg az első helyet, ugyanis a második kanyarba már kétszer akkora előnye volt Piastrival szemben, mint a kör végére megmaradt 74 ezredmásodperc. Ezt a sebességet azonban „szélárnyék-haverjának”, Nico Hülkenbergnek köszönhette, aki, miután a Q2-ben a címvédőtől kapott segítséget az egyenesben, visszaadta a kölcsönt.

Amikor a Motorsport.com Hülkenberg segítségéről kérdezte, Verstappen elvigyorodott: „Szélárnyék-haverok voltunk. A Q2-ben én adtam neki szélárnyékot a 17-es kanyarba, aztán ő adott nekem a kettesbe menet. Szerintem kicsit túl gyorsan is érkeztem meg a kanyarba, mert kicsit elszalasztottam, de előtte sokat nyertem vele.”

„Összességében szerintem kicsit segített a dolog, de amikor egész hétvégén szenvedsz és aztán végül sikerül megfordítani a dolgokat, muszáj minden ilyen kis előnyt kihasználni és ez most gyönyörűen alakult.”

Verstappen és Hülkenberg együttműködése spontánabb volt a tervezettnél, a német ugyanis a Q3-ban utolsó körére sokkal korábban kijött, hogy ne kerüljön forgalomba a kivezető körén. Így gyorskörén a Rivazzában meg is előzte Verstappent, aki még a gumikat melegítette.

A hollandnak ez kapóra jött és be is vágódott a Haas mögé a célegyenesre fordulva, ahol Hülkenberg a célvonal után is padlógázon volt, hiába volt már vége az időmérőjének. A német a Skynak ezt mondta: „Max és én kisegítettük egymást ezen a kvalin. Ő segített néhányszor a Q2-ben én meg itt visszaadtam neki. Szóval ja, néha segíteni kell a kollégáinkat.”