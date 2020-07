Verstappen elismeri szenvedélyes, és talán néha túl ambiciózus is

Max Verstappena fiatalkora ellenére nagyon nagy tapasztalattal bír a Forma-1-ben. A Red Bull hamar átemelte a Toro Rosso pilótáját, aki ezt a 2016-os Spanyol Nagydíjon rögtön egy győzelemmel hálálta meg. Ez volt az a bizonyos futam, aminek a rajtját követően Lewis Hamilton és Nico Rosberg kiütötte egymást.

Verstappen sokat tanult és fejlődött az évek során a Red Bullnál, ahol azonban még mindig nem kapta meg azt az autót, amivel a címért harcolhatna. Az idei modell körül még vannak ezt illetően kérdőjelek, hiszen csak egy futam telt el, és az Osztrák Nagydíjon hamar búcsúzott a holland egy technikai kérdés miatt.

Max-ben azonban már minden megvan ahhoz, hogy a világbajnoki címért harcoljon. Ha idén sikerrel jár, azzal ő lesz minden idők legfiatalabb bajnoka, és nem Sebastian Vettel, aki a Red Bull Racinggel négy világbajnoki címet is nyert.

Mechanics in the pit lane with the cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images