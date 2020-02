Verstappen eleinte nagyon figyelt Ricciardóra a Red Bullnál

Max Verstappen minden idők legfiatalabb indulója a Forma-1-nek. A 2015-ös évadnyitó Ausztrál Nagydíjon mindössze 17 éves, 5 hónapos és 15 napos volt, amikor rajthoz állt. Ha pedig idén felér a csúcsra, akkor azzal minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka lehet.

Jelenleg ezt a címet Sebastian Vettel birtokolja, aki 2010-ben drámai körülmények között húzta be az első bajnoki győzelmét 23 évesen, 4 hónaposan és 11 naposan. Ezzel Lewis Hamilton 2008-as rekordját vette el. A brit a McLarennel 23 évesen, 9 hónaposan és 26 naposan győzött.

Verstappen nagyon fiatalon kapta meg a lehetőséget az F1-ben, ami egyúttal azt is jelentette számára, hogy kihagyta az F2-es bajnokságot. Közvetlen a debütálása előtt az Európai F3-as Bajnokságban versenyzett, ahol a harmadik helyet sikerül megszereznie.

Max az első éveiben vétett pár hibát, köszönhetően annak is, hogy egy olyan autóban ült, mellyel többek kellett kockáztatnia. A tapasztalat ugyancsak szerepet játszott ebben, mert ha még eltölt egy újabb évet az F3-ban, majd az F2-ben is bemutatkozik, akkor valószínűleg ezek a hibák nem lettek volna meg a részéről. A kisebb kategóriákban Max nagyon agresszív, és sokszor türelmetlen is, miközben sokat kockáztatott a győzelemért.

„Ez volt az, amit megtanultam ezekben a kategóriákban. Rövid idő után rájöttem, hogy mindez a Forma-1-ben nem működik, és néha a kockázat nélküli második hely többet ér, mint egy győzelem az év végén.”

Max a RaceFans weboldalán pedig arról mesélt, hogy milyen volt számára az ugrás az F3-ból az F1-be. „Most már nem vagyok újonc, de természetesen csak 1 évet mentem az F3-ban, és az F1-be való lépés nagy ugrás volt. Tehát azt hiszem, ezek olyan hibák, amiket mások az F2-ben vagy máshol követtek el. Ugyanakkor még mindig egyre csak jobb vagyok.”

Verstappen számára nagyon fontosak voltak azok az idők, amiket eleinte eltöltött Daniel Ricciardo mellett a Red Bullnál. „Amikor megérkeztem a Red Bullhoz, Daniel Ricciardót hallgattam és követtem. Természetesen megvan a saját vezetési stílusod, szóval összességében mindig mást csinálsz, de nem tudtam, hogy bizonyos dolgok hogyan működnek, mert ez eltért a Toro Rossótól.”

„Nemcsak a vezetésre kell koncentrálnod. Ha teljes mértékben erre koncentrálsz, nem hiszem, hogy sikerrel fogsz járni. Mehetsz egy gyors kört, de ennyi. Az idő múlásával gyakorolnod kell mindezt, és azt hiszem, az egyenlet egy része a tehetségből származik.” - fogalmazott Verstappen.

