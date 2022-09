Verstappen elárulta, hogy el tudja-e képzelni magát apaként: „Sokat változtam”

Egy világbajnoki címmel a zsebében és egy másodikkal karnyújtásnyira, az élet szép Verstappen számára. Évekig ott volt a nyomás a vállán, hogy meg akarja valósítani ezt a végső álmot, és most, hogy ez sikerült, Verstappen igazán elkezdheti élvezni az életet. A Corriere della Serával folytatott beszélgetésben Verstappen egy picit előre tekintett.

A bajnoki cím Verstappen szerint mindenképpen megváltoztatta az életét. „Személyes szinten nagyon sokat változtam. Ami a vezetést és a versenyzést illeti, sokkal nyugodtabb lettem. De a győzelmi motivációm még nőtt is, mert továbbra is érezni akarom ezt az érzést. A győzelem sosem elég'' - mondta a Red Bull Racing versenyzője.

Verstappen szerint a lazább hozzáállás részben a vezetési stílusának megváltoztatását is eredményezte. Ez az új autóknak is köszönhető. Míg 2021-ben a kvalifikáció volt a lényeg, addig most már inkább a vasárnapról szól a hétvége, mert 2022-ben az új autókkal könnyebben lehet előzni.

Most, hogy Verstappen kicsit idősebb lett, más dolgokra is figyel. Arra a kérdésre, hogy apaként el tudja-e képzelni magát, ezt válaszolta: „Igen, tudok apaként tekinteni magamra. Egy nap. Csodálatos, hogy a nővéreim is itt vannak: az idősebbik gyermek mindenhova szaladgál, a másik még kilenc hónapos. Victoria egy pillanatra sem áll meg egy helyben''.

