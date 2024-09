Verstappen: el tudnám képzelni, hogy Newey által tervezett Aston Martint vezetek

A holland pilóta is sokat köszönhet a szakembernek, mivel az összes F1-es sikerét az általa tervezett autókkal érte el, mostantól azonban már Newey nélkül kell boldogulnia az istállónak, hiszen a tervező jövőre az Astonnál áll munkába állítólag évi 30 millió font körüli fizetésért.

Verstappen egyértelműen sajnálta Newey kiválását, amikor az hivatalossá vált, és most, hogy már megvan a következő munkahelye, a háromszoros bajnoknál arról érdeklődtek, fog-e még a jövőben Newey-autót vezetni.

„Jelenleg más gondjaim is vannak, amelyekre komoly figyelmet fordítok” – válaszolta, amikor szembesítették őt Mike Krack azon szavaival, hogy náluk nyitva áll az ajtó Verstappen előtt. „Majd a jövőben talán elgondolkodom ezen, de nem most. Adrian és én nagyon jól megértjük egymást. Küldtem is neki üzenetet, miután hivatalossá vált a hír, bár már tudtam, hogy ez jön. Szóval örülök neki.”

„Új kihívás lesz számára, de én mindig is mondtam, hogy örültem volna, ha marad. Egy ponton túl azonban már nem lehet változtatni. Ilyenkor pedig egyszerűen már csak izgatott vagy, hogy az emberek új kihívást keresnek.”

Newey személye persze komoly vonzerővel bír az F1-ben, és sok pilóta szeretne vagy szeretett volna vele dolgozni. Fernando Alonso is szinte gyermeki örömmel beszélt arról, hogy végre egy csapatban dolgozhat a széria legsikeresebb tervezőjével.

Most Verstappen sem zárkózik el az újbóli együttműködéstől, de erre reálisan csak 2026-tól lehet esélye. „Igen, nem is tudom. Én már dolgoztam vele, szóval tudom, milyen ember és hogy mire képes. Úgy gondolom, a karrierje során mindenki szeretne vele együttműködni, szóval potenciálisan igen.”

A háromszoros bajnok a csütörtöki sajtónap során egyébként számos kérdést próbált félresöpörni, és nem igazán adott rájuk konkrét választ, miközben többször is hangoztatta, hogy „más gondjai” is vannak, amelyek most nagyobb figyelmet igényelnek annál, ami a paddockban történik.

Így volt ez a McLaren csapatsorrendje kapcsán, vagy amikor arról kérdezték, hogy a Mercedes és a Ferrari rabolhat-e pontokat Lando Norristól és a McLarentől, ezzel segítve bajnoki címének megvédését. A saját helyzetüket illetően viszont némileg bőbeszédűbb volt.

„Továbbra is sok munka vár ránk, de szerintem bizonyos értelemben Monza által többet tudtunk tanulni az autóról, ami pozitívumnak mondható. Most csak időbe telik javítani az autón, megérteni a gyengeségeket, ami szerintem sikerült is. Most meg kell próbálni megoldásokat találni. Fontos viszont megjegyezni, hogy ez nem egy-két héten belül történik.”

„Remélem, hogy mostantól kezdve előrefelé tekinthetünk és a javulásra koncentrálhatunk, nem úgy, mint Monzában” – zárta gondolatát Verstappen. A témában egyébként a korábbi pilóta, Ralf Schumacher is elmondta, hogy az Aston igenis opció lehet még a holland bajnok számára.