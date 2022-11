Verstappen: egyszerűen túl nagy volt a gumikopás, a lágyakon is szenvedtünk volna

A legfőbb problémát pedig szerinte az jelentette, hogy ezúttal túlságosan is koptatták a gumikat, ami az utóbbi időben egyáltalán nem volt rájuk jellemző. Mindez pedig nem feltétlenül tekinthető jó jelnek vasárnapra sem, hiszen az autók beállításain már nem lehet módosítani.

A sprint leintése után a kétszeres bajnok kicsivel részletesebben is beszélt a gondjaikról. „Nem is tudom, egyszerűen túlságosan is koptak a közepesek, egyáltalán nem tartottak ki, így nem volt meg a sebességünk.”

„Érzésem szerint a lágyakon is ugyanilyen tempóra lettünk volna képesek, hasonlóra, mint a Mercedes, ami kissé aggasztó a holnapot tekintve. Természtesen mindent megpróbálunk kielemezni majd, de ilyenkor már nem tehetsz túl sok mindent, hogy jobb legyen.”

Verstappen pedig rámutatott, hogy mindkét tengelyen gondjaik voltak, ami még aggasztóbbá teszi a helyzetüket. A dolgokat később pedig csak rontotta, hogy kicsit összeért Carlos Sainzcal, aminek következtében sérült az autójának szárnya, de elmondása szerint már előtte sem volt jó érzés vezetni a Red Bullt.

„Nagy volt a kopás, az első gumik egyáltalán nem tapadtak. Élve felfaltam őket, és nem tudom, miért, aztán pedig jött a koccanás és a sérült szárny, de még ép alkatrészekkel is negyedik lettem volna.” Mindez pedig valóban arra enged következtetni, hogy ezúttal gondok vannak a bikásoknál.

Verstappen tehát összességében nem érzi túl jónak a helyzetüket, és bőven lesz munkájuk az este folyamán, ha még javítani szeretnének a helyzetükön. A főversenyen övék lesz majd a második sor, miközben a Mercedesek az élről vághatnak majd neki a 71 körös viadalnak.

Ha pedig le akarják őket győzni, és tovább akarják nyújtani győzelmi szériájukat, akkor ezúttal most nekik kell kapaszkodniuk, és rá kell jönniük, hogyan javíthatnak a gumikezelésükön, miközben a szabályok miatt meg van kötve a kezük.

