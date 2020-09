Verstappen: egyszerűen nem végeztünk jó munkát

Az időmérős partimóddal a célja az FIA-nak kimondatlanul is az volt, hogy a Mercedes időmérős dominanciájának véget vessenek, ugyanakkor Lewis Hamilton így is 8 tizedet adott a 3. Carlos Sainznak.

Max Verstappen és a Red Bull a 2. sorba se fért be, Sergio Perez is megverte őt, míg Alex Albon csak a 9. helyről várhatja a rajtot. Verstappen elmondása szerint nem is volt meglepve az 5. helyével.

„Ezen a hétvégén mindennel szenvedtünk kicsit, én próbáltam mindent, kipróbáltam az összes létező szárnybeállítást, amivel mehetsz Monzában, de végül a köridők nem javultak, ez megint azt bizonyítja, hogy az alacsony leszorítóerőt igénylő pályákon nem ott vagyunk még, ahol akarunk” – értékelt Verstappen a Sky Sports-nak.

„Szenvedünk az autó egyensúlyával, és a tapadással is, szóval rengeteg dolgunk van. Könnyű azt mondani, hogy gyengébb a motorunk, de ez nem magyarázat. Sok dolgon kell még dolgoznunk.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leaves the garage Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen szerint a teljesítményüket nem is lehet arra fogni, hogy mások sokat léptek előre.

„Egyszerűen nem végeztünk jó munkát. Monza nagyon különleges pálya, szóval amikor visszamegyünk egy normális pályára, ismét arra számitok, hogy harmadikok leszünk, de attól még nem néz ki jól a helyzetünk.”

„Szerintem a dobogó elérhető lesz, a 3.-tól a 9.-ig helyig nagyon közel állunk egymáshoz, szóval szerintem így is harcolhatunk majd a harmadik helyért, de a Mercedesről nem is fogunk beszélni, az egy másik szint.”

Ajánlott videó: