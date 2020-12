Verstappen: Egyre jobb versenyzővé válok!

A 2020-as Forma-1-es szezon még csak a végéhez közeledik, ám Max Verstappen máris a következő idényre koncentrál. A holland szeretne egy normális, kiegyensúlyozott szezont futni 2021-ben, de azt is elmondta, hogy sokat tanult azokból a hibákból, amiket idén elkövetett.

Habár a koronavírus miatt a Forma-1 idén rövidebb szezont tudhat maga mögött, ugyanakkor az is elmondható, hogy ez semmiképpen sem volt kevésbé hajtós, mint az eddigiek. A rövidebb versenynaptárba tizenhét versenyt zsúfoltak bele, ami egy rendkívül pörgős időszakot eredményezett a Forma-1 számára 2020-ban.

Verstappen szerint ennek a hajtásnak nem feltétlenül a pilóták itták meg a levét, hanem sokkal inkább a csapattagok, akiknek alig jutott idő a pihenésre.

„Örülök neki, hogy hamarosan véget ér a szezon. Ez egy különösen kemény és pörgős időszak volt, és a csapattagok igazán megérdemlik a pihenést egy ilyen őrült szezon után. Jövőre szeretném, ha minden visszazökkenne az eredeti kerékvágásba” – fejtegette a holland a NOS-nak, aki azt is hozzátette: –„Nem szeretnék többször háromszor versenyezni egymás után, ez ugyanis nagyon megterhelő a csapatnak.”

Verstappen rendkívül sokat tanult a 2020-as idényben, és azt is hozzátette, hogy ezek a tapasztalatok egyre jobb és jobb pilótává teszik.

„Ez elég jó móka volt, ami azt illeti. Sok új tapasztalatra tettem szert, amitől folyamatosan jobbá válok. Mindig is gyors voltam, de a tapasztalat is számít. Most már sokkal jobban fel tudom mérni, hogy hol vállaljak több kockázatot, és hol vegyek vissza. Különösképpen az első körre gondolok” – zárta a véleményét a Red Bull pilótája.

