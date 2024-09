Verstappen egyértelművé tette, kit akar csapattársnak

Sergio Perez körül egyelőre lenyugodni látszanak a dolgok. A nyári szünet előtt a Red Bullt folyamatosan azzal bombázták, lecserélik-e a mexikóit gyenge eredményei után. Ez egyelőre most nem tűnik kérdésesnek, mindenesetre a Fox Sports mexikói adásának nyilatkozva Verstappen maga egyértelműen lándzsát tört csapattársa mellett:

„Mindig is azt mondtam, hogy a stabilitás a legfontosabb és a csapat is így érzi. A nyári szünet előtt is ezt mondtam. Valami olyasmit, hogy egyelőre más bajunk is van, mint hogy a második autónkkal törődjünk, számomra ez nem kérdés.”

„Persze, hogy Checót akarom a csapattársamnak. Remek fickó, nagyon jól kijövünk, plusz nagyon jó versenyző. Szerencsére kitartottunk mellette és most azon vagyunk, hogy együtt próbáljunk javítani az autón.

