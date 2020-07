Verstappen egyértelművé tette, a kiesés ellenére sem változtat

A Red Bull Racing nagy favoritként várhatta az idei első nagydíjat a Forma-1-ben, amit a Red Bull Ringen rendeztek meg. A „bikák” azonban már pénteken láthatták, hogy a Mercedes pokolian gyors, és egy körön egyértelműen ők diktálják a tempót.

Hiába a rövid pálya, messze gyorsabb volt a címvédő az időmérő edzésen. Vasárnap a versenyen Max Verstappen azonban nyerhetett volna, mivel a közepes gumikon rajtolt el, szemben a riválisokkal, akik lágyon voltak.

11 kör után azonban megadta magát a technika. Alexander Albon hasonlóan járt, azzal a különbséggel, hogy az ő autója a verseny utolsó felében hibásodott meg. Senki nem számított arra, hogy nullázni fognak az osztrákok.

A Honda közben tett néhány ellenintézkedést a Stájer Nagydíjra, de a motort nem kellett kicserélniük. Verstappen a holland média előtt megerősítette, hogy ugyanazokat az alkatrészeket fogják használni.

„Igen. Vasárnap volt egy mechanikai problémánk, amiből elektronikai gond lett. Természetesen nem mehetek bele minden részletbe, de a mi oldalunkról ezt meglehetősen könnyű kijavítani. Végül az összes alkatrészt újra felhasználhatjuk ezen a hétvégén.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Tanultunk abból, ami történt, és nem gondolok arra, hogy ezen a hétvégén új problémáink lesznek.” - tette hozzá Verstappen, aki a történtek ellenére is azt mondja, hogy nem változott a Red Bull önbizalma a szezon elején.

„Nem, egyáltalán nem, Mindig magabiztosak vagyunk és hiszünk magunkban. Igaz,hogy ez a kiesés kicsit nehezebbé teszi az idei világbajnoki vágyakat, de az elmúlt hétvégén ezt már elmondtam.” - fogalmazott a Red Bull versenyzője.

Verstappen egyértelművé tette azt is, hogy a kiesés nem változtatja meg a megközelítését a közelgő hétvégéket illetően. „Nem, határozottan nem. Beszéltem erről a múlt héten is, és ugyanaz a helyzet: nem számít, hogy hány verseny lesz idén. Lehet 8, 12, 15 vagy 22futam is. A megközelítésem nem változik.

