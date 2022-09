„Verstappen egy kannibál, aki Michael Schumacherre emlékeztet”

Max Verstappen az idei szezonban is letette a névjegyét a Forma-1-ben. Míg a hollandnak 2021-ben keményen meg kellett küzdenie Lewis Hamiltonnal, egy évvel később már toronymagasan uralkodik a világbajnokságban. Verstappen jelenlegi formája nagyon emlékezteti Stefano Domenicalit Michael Schumacher éveire.

A német 1991 és 2012 között nem kevesebb, mint hét Forma-1-es világbajnoki címet szerzett, a rekordot Hamiltonnal együtt tartja. Domenicali szerint Verstappen és Schumacher között sok hasonlóságot lehet felfedezni.

„Hasonlít rá, mert mindenre koncentrál, amit a pályán csinál. Sokkal érettebb lett, megtanulta kontrollálni az érzelmeit. Ő egy kannibál. Nem néz senki arcába. És ebben nagyon emlékeztet engem Michaelre" - mondta a Forma-1 főnöke a Corriere della Serának Verstappenről.

Leclerc az idei szezonban bebizonyította, hogy képes lehet harcba szállni a világbajnoki címért, bár Domenicali szerint elég nagyok a különbségek a hollandhoz képest. „Ő is egy rendkívüli versenyző, más stílussal, mint Max. A Forma-1-en kívül más érdekeltségei is vannak, és ezeket is szeretné fejleszteni" - mondta.

Verstappen már a következő nagydíjon, az október elején megrendezésre kerülő Szingapúri Nagydíjon megszerezheti a világbajnoki címet. Ehhez azonban nem elég a holland győzelme, hanem Sergio Perez és Leclerc eredményét is árgus szemekkel kell követnie, hogy matematikailag is lezárja az idei évet.

Egy rivális csapattal folytatná az Alfa Romeo, amit egy „óriási szponzoráció” húzhat keresztbe – sajtóhír

Egy rivális csapattal folytatná az Alfa Romeo, amit egy „óriási szponzoráció” húzhat keresztbe – sajtóhír