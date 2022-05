Verstappen: Egy ezredmásodperc alatt hoztam meg a döntést az előzésnél

Max Verstappen pénteken Miamiban egy fantasztikus rajt után elment Carlos Sainz mellett, majd Charles Leclerc-t megelőzve megszerezte a Miami Nagydíj történetének első futamán a győzelmet. A regnáló világbajnok arról beszélt a futam után, hogy hogy jött össze az előzés egy olyan pályán, ahol a legtöbben ezt lehetetlennek tartják.



Verstappen élvezte a Miami Nagydíj hangulatát, de van néhány kritikája magával a pályával kapcsolatban. A legtöbb Forma-1-es pilótához hasonlóan ő is panaszkodott a tizennégyes és tizenötös kanyarban lévő szűk sikánra és az aszfalt állapotára, ahol az előzés kihívásnak bizonyult.



Mégis sikerült meglepnie Leclerc-t egy sikeres előzési manőverrel a kilencedik kör elején, amihez le kellett mennie az ideális ívről és ezzel megkockáztatni azt, hogy elveszti a tapadás nagy részét. „Egy ilyen döntést egy ezredmásodperc alatt hozol meg, szóval nem gondolkozol rajta sokat" - idézte Verstappent a De Telegraaf.



Nem szokatlan, hogy Helmut Marko dicséri a hollandot, aki a Red Bull tanácsadója szerint Miamiban is »úgy vezetett, mint egy világbajnok". Mint mindig, a pilóta most is készen állt egy szellemes válasszal: „Világbajnok vagyok, szóval ez igaz" - mondta Verstappen.

