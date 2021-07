Verstappen édesapja elmondta, mikor jött rá, hogy Max különleges tehetség

Max Verstappen rendkívül fiatalon, 17 évesen és 166 naposan debütált a Forma-1-ben 2015-ben a Toro Rosso csapatával. A Red Bull pedig nem sokáig tartotta juniorcsapatánál a hollandot, és a 2016-os Spanyol Nagydíj óta már a Red Bull csapatát erősíti.

Idén pedig minden korábbinál nagyobb esélye van arra, hogy megnyerje az egyéni világbajnokságot, hiszen kilenc fordulót követően 32 pontos előnnyel rendelkezik a pontversenyben, bő egy hete pedig minden idők legfiatalabb Grand Chelemet szerző pilótává vált.

Max édesapja, Jos is megfordult a Forma-1-ben 1994 és 2003 között, számára pedig két dobogós helyezés jelentette a csúcsot, az édesanyja, Sophie pedig a gokartversenyzésig jutott. Jos a Speedweeknek nyilatkozott arról, hogy hamar rájött, mekkora tehetség a fia:

„Amikor hétéves volt, már láttam, hogy van benne valami különleges. Hihetetlenül gyors volt a hideg gumikon az első körökben, és az előzések terén is nagyon erős volt. Maxnak az előzés és annak az előkészítése is remekül ment.”

Éppen ezért Jos nagyon sok időt fektetett a fia karrierjébe, és arra tanította a fiát, hogy nem „üldözni” mennek a versenyekre, hanem a győzelem a céljuk.

„Számomra évi 80-100 ezer kilométert jelentett busszal Max juniorkarrierje. A motorokat is én készítettem elő, szerelő és otthonmaradó apuka is voltam. Ez rengeteg időmbe és pénzembe került, és nem tettem volna így, ha nem látom, hogy ennyire tehetséges.”

„Viszont azt is gondolom, hogy ez egy kemény időszak volt Max számára. Nem azért mentünk ki a pályára, hogy a többieket üldözzük. A győzelemért mentünk, és Maxnak is ezt tanítottam. Mindig csak nyerni akartam, és a győzelmet is kértem tőle.”

A világbajnoki éllovas édesapja arra is kitért, hogy a 2015-ös szezonban még folyamatosan ott volt fia mellett a versenyhétvégéken, majd fokozatosan egyre hátrébb lépett.

„A 2015-ös szezonban még teljes mértékben részt vettem, többek között azért, hogy megmutassam Maxnak, hogyan kell együtt dolgozni a csapattal. Nagyszerű dolog, hogy a mai napig beszélgetünk azután, hogy Max részt vett egy versenyen.”

„Felhívjuk egymást, megbeszéljük, hogy mentek a dolgok, és hogy mi a helyzet. Még mindig megosztom vele a gondolataimat. Elmondom, hogyan láttam az eseményeket, és bár nem kell válaszolnia, de tudom, hogy elgondolkozik azon, amit mondok neki, nekem pedig ez éppen elég” – magyarázta.

