Verstappen eddig 107 ponttal gyűjtött többet, mint Gasly

Pierre Gasly idén eddig egy versenyhétvégén nyújtott jobb teljesítményt, még a Brit Nagydíjon, ahol a Red Bullt is meglepte, hogy milyen versenyképes volt. Ez azonban összességében még mindig kevés volt ahhoz, hogy felvegye a versenyt a holland csapattársával, akit az egyik legjobbnak tartanak. Valójában a vezetőség nem is várja el azt, hogy Gasly hozza Max Verstappen szintjét, de az általa elért eredmények egyszerűen nem elegendőek.

A Magyar Nagydíj előtt Verstappen a harmadik helyen 162 ponttal áll, míg Gasly csak 55 pontos, és igen közel került hozzá Carlos Sainz Jr., aki egy sokkal lassabb technikában ül a McLarennél. A pletykák természetesen nem állnak le, még akkor sem, ha a Red Bull tagadja a pilótája esetleges idő előtti menesztését. Arra azonban továbbra sincs garancia, hogy Gasly jövőre is a Red Bullnak fog versenyezni, mert Daniil Kvjat és Alexander Albon is esélyes a helyére a Toro Rossónál.

„Csak a munkámra összpontosítok, arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsam a csapatomnak és a legtöbbet hozzam ki az autóból. Nyilvánvalóan vannak még olyan dolgok, amiken javítani kell, de folyamatosan dolgozunk ezen a csapattal, és azt hiszem, egyértelmű lépéseket teszünk meg ezen a területen, ami mindkettőnk számára kiemelten fontos.”

„Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy együtt dolgozunk a csapattal, és az általunk végzett fejlesztésekkel. Ez a megfelelő irány, ami felé haladnunk kell, és folytatjuk a munkát. Közösen fogjuk elérni a kívánt eredményeket, amiket megérdemelnénk. Szóval ugyanabba az irányba haladunk, és sokkal többet nem tudok erről mondani, mert minden más már ránk tartozik a munkánkat illetően.”

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

„Én egyszerűen csak hiszek abban, hogy mindez hamarosan következetesebb módon fog kifizetődni. Minden futamon jobb és jobb teljesítményt akarok nyújtani, amiért keményen dolgozom. Valóban nagyon sokat vagyok együtt a csapattal emiatt, és hogy az autónk még versenyképesebb legyen. Ez a német hétvége előtt is így volt, melynek ideje alatt sok minden történt, főleg a futamon.”

„Ez egy szerencsétlenebb verseny volt számomra, mert már az elején beragadtunk. A rajtnál öt, vagy hat helyet vesztettem, ami rengeteg. Ezzel együtt az első biztonsági autós fázisnál is sok időnk ment el. Nagyon sok esetben ragadtunk be a forgalomban. Valamikor szerencsés vagy az ilyen fázisoknál, míg máskor nem. Sajnos most nem voltam szerencsés, és mindent ki kell elemeznünk ezzel kapcsolatban.”

„Ez egy őrült futam volt, és voltak, akik 10-12 pozíciót is szereztek egy biztonsági autós fázissal, szóval nagyon másképpen is alakulhatott volna ez a történet. Csalódott vagyok, hogy emiatt nem tudtuk kihozni a lehető legtöbbet a kínált lehetőségekből.” - mondta Gasly a nullázás után, mivel nem sokkal a leintés előtt összeütközött Alexander Albon Toro Rossójával, amit az FIA végül versenybalesetnek minősített.

