Verstappen csalódott, és nem érti, miért nem voltak gyorsak

A Szingapúri Nagydíj előtt a többség a Mercedes és a Red Bull csatáját vizionálta a rajtelsőségéért, míg a Ferrarit kissé leírták, hiszen ez egy olyan pálya, ami sok lassú kanyart tartalmaz, mely eddig nem igazán feküdt az SF90-nek. Az olaszok azonban hoztak magukkal pár új fejlesztést, kifejezetten erre a célra, melyek úgy tűnnek, kiválóan működnek.

Charles Leclerc sorozatban harmadik alkalommal végzett az élen a Ferrarival, és ez vasárnap is meglehet neki. A második helyen Lewis Hamilton zárt a Mercedesszel, majd jön Sebastian Vettel és a Red Bull holland versenyzője, aki igencsak csalódottan nyilatkozott a szombati főesemény után.

„Nehéz most mit mondani... Nyilvánvalóan csalódott vagyok, mert nem ezt vártuk ma. Nem vagyok elégedett, de nehéz megmondani, hogy pontosan mi történt. Ha megnézzük azt, hogy Monzában milyen volt a tempónk 2 héttel ezelőtt, egy olyan pályán, ami papíron nem igazán feküdt számunkra, akkor igencsak bizakodóak lehettünk Szingapúr kapcsán, de valami nem működik.”

„Egyelőre sok a kérdőjel ezzel kapcsolatban, de az jól látszott, hogy nem volt meg a kellő tapadás. Hiányzott a megfelelő tapadás, szóval ennek még utána kell néznünk. Remélem, hogy találunk még valamit holnapra, mert a futam hosszú lesz és sok minden történhet, de tény, ez nem az az eredmény, amit vártunk. Érdekes csatára számítok a Ferrarival és a Mercedesszel. A Ferrari már pénteken megmutatta, hogy gyors, és most a leggyorsabb volt. Kiderül, mit hoz a holnap.”

Max a Ziggo Sport kérdésére hozzátette, nem ezért az eredményért utaztak el Szingapúrba: „Ez most nem volt jó. Amiatt jöttünk ide, hogy nyerjünk. Korábban is mondtam, az emberek elvárják, hogy a dolgok mindig jól menjenek, de először az egyensúlynak kell meglennie. Az egyensúly renden is volt, de nem volt elegendő tapadásunk.”

„Hogy esélyesek vagyunk-e holnap a győzelemre? Nos, ahhoz még sokat kell tennünk. Meglátjuk. Mint mondtam, a helyzet nem ideális. Sokkal többre számítottam, de most ez a helyzet. Ez az, amiből dolgoznunk kell.”