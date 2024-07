Verstappen csak nevet a kritikákon, nem hagy fel az F1-es hétvégék alatti szimulátorozással

A holland pilóta az ötödik helyen ért célba a Magyar Nagydíjon azok után, hogy különösen ingerültnek és idegesnek tűnt a csapat stratégiája miatt, majd a verseny utolsó részében a saját hibájából ütközött Lewis Hamiltonnal, ami miatt elbukta az esélyét a dobogós helyezésre.

A Red Bull bajnoka már a verseny alatt, a leintést követően pedig pláne sok kritikát kapott a rajongóktól és néhány szakértőtől amiatt, hogy hajnal háromig körözött a virtuális Spái 24 órás versenyen. Az ügyet később megbeszélte a csapatával, Helmut Marko tanácsadó a hét elején pedig arról írt, hogy megegyeztek Verstappennel, így nem lesz több hajnalig tartó szimulátorozás a versenyhétvégék alkalmával.

Amikor ez a téma Belgiumban is előkerült, Verstappen viszont csak jót nevetett rajta, és tagadta, hogy amiatt ment volna neki rosszabbul, mert sokáig maradt fent a verseny előtt. „Beszéltünk róla. Most amúgy sem lesz újabb szimulátoros verseny, tehát emiatt senkinek sem kell aggódnia.” Azt is megerősítette, hogy nincs szó semmilyen eltiltásról.

„Nem, nem arról van szó, hogy eltiltottak volna vagy ilyenek. Én sem mondom meg nekik, mit csináljanak a szabadidejükben és a hétvégék folyamán, szóval ez mindkét irányba így megy. A hajnali háromig történő versenyzés nem újdonság számomra, és ez rendkívül fontos része is az életemnek.”

Verstappen kihangsúlyozta, hogy Imolában hasonló körülmények között tudott győzni, ezért nem is érti, az emberek miért próbálnak okokat keresni a kritizálásához, mivel nem ezen a tényezőn múlt a magyarországi dobogója.

„Mindig akkor hozakodnak elő az emberek ezekkel, amikor nem nyered meg a versenyt: »Áh, hajnali háromig maradt fent, vagy egy kilóval nehezebb a kelleténél.« Mindig ki lehet találni dolgokat arra, hogy miért nem nyerted meg a versenyt. Imolában viszont megnyertem, mindkettőt. 2015 óta csinálom ezt. Számomra tehát ez szokványos, nem változik a felkészülésem.”

„Három világbajnokságot nyertem, szóval úgy vélem, elég jól tudom már, mit tehetek meg és mit nem. Mindig nagyon kemény vagyok magammal annak kapcsán, mi megengedett és mi nem, szóval a Forma–1-ben gyűjtött tapasztalatom révén már tudom, mi lehetséges” – szólt vissza az őt kritizálóknak Verstappen.

