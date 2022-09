Verstappen: csak megpróbálok kimaradni a bajból

Bár előzetesen arra számítottunk, hogy az egyenesekben idén kiváló Red Bull lesz a legerősebb autó a 2022-es Olasz Nagydíj időmérőjén, a meglepően nagy leszorítóerős csomagot választó Red Bull-lal Verstappen végül nem tudta megszerezni a pole-pozíciót.

Verstappen az időmérő után elismerte, hogy a beállításaikkal kompromisszumot kellett kötniük, de úgy érzi, hogy a futamgyőzelemre ugyanúgy megmaradtak az esélyei.

„Elég szoros időmérő volt, de mivel szerintem a szokásosnál nagyobb leszorítóerős csomagot választottuk, az egykörös tempónk nem volt az igazi” – értékelt Verstappen Davide Valsecchinek. „Ugyanakkor, holnap szerintem elég erősek lehetünk. Érdekes csatának nézünk elébe.”

Bár a második legjobb időt autózta meg, Verstappen holnap az 5 rajthelyes büntetésével együtt is a 4. helyről rajtolhat majd holnap: a mögötte végző Sainz, Perez, Hamilton is komolyabb büntetést kapott, így a második sorból is igen jó győzelmi esélyekkel várhatja a vasárnapi futamot.

Mivel a 2022-es versenynaptár egyik legkomolyabb féktávja előzi meg a szűk Variante Rettifilót, ahol egyetlen apró hiba is tömegkarambolhoz vezethet, Verstappen ismertette is a holnapi tervét.

„Megpróbálok kimaradni a bajból a verseny elején, hogy ezután megkezdhessem a felzárkózásomat” – mondta Verstappen, akinek az Olasz Nagydíj előtt 109 pont az előnye Charles Leclerc-rel szemben az egyéni pontversenyben.