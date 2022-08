Verstappen célja „túlélni, aztán megelőzni néhány autót”

Max Verstappen a kvalifikáció során egyetlen körrel több mint hat tizeddel előzte meg a mezőny többi tagját. Azonban a tizenötödik helyről kell majd indulnia a rajtrácsról, hogy a dobogóért és talán még a győzelemért is harcba szálljon. Az első kör Verstappen és Charles Leclerc számára is egy dologról fog szólni: a túlélésről.

A Forma-2-ben megszokott fordított rajtrácshoz hasonló versenyt láthatunk ma, ami azt jelenti, hogy a megszokottól eltérő megközelítésre lesz szükség. „Túlélni, persze az első kör erről fog szólni, ez a legfontosabb, de utána meg kell előznöm néhány autót" - kezdte Verstappen a kvalifikáció utáni sajtótájékoztatón.

A mai futamot a Magyar Nagydíjhoz hasonlítja, bár Verstappen ott egy kicsit előrébbről indult. A Spa-Francorchamps-i pályán könnyebb az előzés, mint a Hungaroringen. Van azonban néhány dolog, amit szem előtt kell tartani, például az első kanyarban lévő kavicscsapdát „Nem akarod azokat eltalálni. Ez nem egy raliautó, szóval távol kell maradnod tőle" - folytatta a bajnokság éllovasa.

Verstappen ezért arra számít, hogy a versenyzők a szokásosnál kicsit óvatosabban közelítik meg az első kanyart. Korábban kitérhettek, és egyszerűen visszatérhettek a pályára, de ez most másképp van. „Természetesen most már nem lehet, így most mindenki egy kicsit óvatosabb lesz" - zárja a regnáló világbajnok.

