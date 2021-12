Verstappen: Brazíliában még nem büntettek ugyanezért

A novemberi Brazil Nagydíjon, amely végül Lewis Hamilton győzelmével ért véget, Max Verstappen keményen védekezett a felzárkózó bajnoki riválisával szemben a 4-es kanyarban: úgy terelte le a pályáról, hogy azt ő maga is elhagyta.

Az esetet azonban még Verstappen belső kamerás felvételének megtekintése nélkül is szabályosnak vélték, majd az ominózus felvétel nyilvánosságra kerülése után is elutasították a Mercedes felülvizsgálati kezdeményezését, mivel azt nem találták releváns új bizonyítéknak.

A kiélezett bajnoki párharcban számítani lehetett arra, hogy Verstappen és Hamilton újabb találkozása a pályán ismét ellentmondást szül majd, ez pedig így is lett a dzsiddai futamon: a harmadik rajtot követően, amikor Hamilton DRS-sel próbálta megelőzni Verstappent, a holland alatt megbicsaklott az autó, így akarva akaratlanul is leterelte Hamiltont a pályáról, miközben azt ő is elhagyta – ezt az esetet azonban már nem nézték el a hollandnak, akit a pozíció visszaadására utasítottak, ami mint tudjuk, további botrányokhoz vezetett.

Verstappen szerint a védekezése nem különbözött attól, amit a Brazil Nagydíjon is csinált, és furcsának találta a verseny utáni sajtótájékoztatón, hogy „Brazíliában még rendben volt a manőverem, de most hirtelen megbüntettek érte”.

„Természetesen Brazíliához hasonlóan itt is támadott, és én is próbáltam a lehető legkésőbb fékezni, és szerintem kicsit lesodródtam az ideális ívről.”

„Volt egy necces pillanatom, ami miatt csak még szélesebben tudtam elfordulni, de ő sem tudta bevenni a kanyart, azt mindketten levágtuk, így nem igazán tartom helyesnek, hogy csak én kaptam ezért büntetést, de ez van.”

„Érdekesnek találom, hogy csak én kapok büntetést akkor, amikor mindketten átléptük a fehér vonalat. Brazíliában ez még belefért, de most hirtelen megbüntettek ezért.”

Verstappen már a futam leintése után a rádiójában is frusztráltan mondta, hogy az F1-nek nem a büntetésekről kellene szólnia, és megismételte, hogy sajnálatosnak tartja, amiért nem csak a pályán történt kemény csatákról szól a sport.

„Ugyanannyi ponttal állunk, ami nagyon izgalmas szerintem, nem csak az idei szezon, de a Forma-1 egészének szempontjából. De ahogyan azt már a levezetőkörömön is elmondtam, az utóbbi időben többet beszéltünk a fehér vonalakról és a büntetésekről, mint az igazi Forma-1-es versenyzésről, ami elég sajnálatos szerintem.”