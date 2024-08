Verstappen: boldog vagyok a második hellyel, mert végig hiányzott némi tempó

A szabadedzések alapvetően vegyes képet mutattak az időjárás és a megszakítások miatt, az viszont így is látszott, hogy a McLaren és a Mercedes is rendkívül erős. Az időmérőn aztán a Mercedes egy kicsit eltűnt, a McLaren viszont nagyon erős volt, így Lando Norrist nem lehetett legyőzni.

Verstappen ennek ellenére így is egészen jó helyről várja a vasárnapi viadalt, még ha a lemaradása nem is volt kicsi, hiszen három és fél tizedet kapott bajnoki ellenfelétől. Ennek és a pénteki napnak a fényében nem is volt annyira csalódott a leintés utáni nyilatkozata során.

„Igazából az egész időmérőn hiányzott egy kicsi tempó. Én mindent beleadtam, és nagyon boldog vagyok az első sor miatt. A szél eléggé megnehezítette a dolgunkat, hiszen amikor jönnek ezek a széllökések, akkor minden kör másnak érződik, emiatt pedig nem igazán lehet a referenciákra alapozni.”

„A második hellyel viszont elégedett vagyok, mert a tegnapi napot követően ez egy jó eredmény” – mondta a címvédő, aki a legutolsó körén a 11-es kanyarban hibázott egy nagyobbat, de talán anélkül sem lett volna esélye a pole-ra.

Amikor az egyensúlyról kérdezték őt, Verstappen így felelt: „Igen, jelenleg ilyen a helyzet. Nem a legkönnyebb vezetni az autót, de a kör többi része igazából rendben volt. Csak a 11, 12-esben voltak nehézségeim. Remélhetőleg az autó azonban jó lesz a holnapi versenyen.”

A két bajnoki rivális egymás mellől várja a Holland Nagydíj rajtját, ami mindenképpen pikáns első köröket ígér, Verstappen pedig egyáltalán nem tett le arról, hogy zsinórban negyedszer is megnyerje hazai futamát.

„Mindenképpen meg fogjuk próbálni, de nyilván amikor három tized a lemaradásod az időmérőn, akkor realistának kell lenned. Egyszerűen megpróbálok jó versenyt futni holnap” – zárta az interjút.

Az időmérő edzés összefoglalóját ide kattintva olvashatjátok.