Verstappen is baromságnak tartja a fordított rajtrácsos versenyeket, de a 22 futamot is

A Charles Leclerc által megnyert szingapúri időmérőt követően arról kérdezték a sajtótájékoztatón az első három helyezettet, mit gondolnak arról a tervezetről, mely az időmérő edzés helyére kerülő fordított rajtrácsos versenyeket vezetné be, mindhárman elég keményen bírálták a dolgot. Csatlakozott hozzájuk a Red Bull fiatalja, Max Verstappen is, aki azonban nem csak ezt az ötletet küldte el melegebb éghajlatra:

„Nem, egyáltalán nem tetszik a dolog, pont ahogy az évi 22 futam sem. Csak a legjobb pályákat kellene kiválasztani. Tudom, hogy valahogy pénzt is kell csinálni, de gondolni kellene a munkásokra is, akik előkészítik nekünk a terepet. Már hétfőn, vagy kedden itt vannak, hogy minden kész legyen, a nagyfőnökök pedig akár szombat reggelig sem érkeznek meg, és sokszor már a futam alatt úton vannak haza.”

„Nekik ez nem probléma, ők simán végigcsinálnak így harminc nagydíjat is, mert nekik ez csak három nap távollét maximum. De a legtöbb embernek minimum öt-hat nap, és akkor még csak nem is magunkról beszélek, a szerelőink akár be is adhatják a válókeresetüket, ha még ennél is többet kérünk tőlük.”

„A szombati versenyeknek sincs semmi értelme. Tényleg, nem látok egy okot sem arra, miért lenne jó. Mindenkinek meg kellene adni az egyenlő esélyt arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsa az időmérőn, és az alapján dőljön el, hogy melyik rajthelyet érdemlik. A fordított rajtrács sem tetszik, szerintem az egész baromság, ahogy van.”

