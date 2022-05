Verstappen: Azt hiszem, ez a hétvége elég őrült lesz!

Max Verstappen számára ezen a hétvégén még lehetetlen, hogy élre álljon a világbajnokságban, hiszen Charles Leclerc 27 ponttal áll előtte, így egy kiesés esetén is megtartaná az első helyet a Ferrari pilótája, ugyanakkor egy tökéletes alkalom arra, hogy a holland ismét dolgozzon a hátrányán.

Verstappen izgatottan várja a hétvégét, ugyanis a Miami Nagydíj egy teljesen új helyszín a naptárban és a pilótáknak még nem volt alkalmuk arra, hogy élőben átélhessék a pálya hangulatát. A csapatoknak nincs adatuk az előző évekből, a pilóták „vakon” repülnek be a kanyarokba, így már az első szabadedzés is érdekes és akár eseménydús is lehet.

„Azt hiszem, ez a hétvége elég őrült lesz! Nagyon várom már, hogy Miamiban versenyezhessek. Vezettem a pályán a szimulátorban, és a lehető legjobban felkészültünk, anélkül, hogy a valóságban is jártunk volna a pályán” – mondta a regnáló világbajnok a Red Bull sajtóközleményében.

A holland lelkesnek tűnik az F1 növekvő népszerűségét illetően is az Egyesült Államokban. Szerinte az F1 jó irányba halad az új szabályozással és a több előzés és élesebb harc csak tovább növeli a királykategória körüli rajongást.

„Lépésről lépésre népszerűbbé tesszük a sportágat. Azt hiszem, a szurkolók számára a legfontosabb az, hogy az autók most már jobban tudják követni egymást, könnyebb az előzés, és több csapat küzd a győzelemért. Azt hiszem, nemcsak a versenyzők, hanem a szurkolók is nagyon izgatottak a hétvégével kapcsolatban.”